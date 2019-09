"Pomeriggio Cinque" riapre i battenti. La popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5 tornerà ad andare in onda lunedì 9 settembre. La conduttrice è sempre Barbara D'Urso, uno dei volti storici della rete ammiraglia Mediaset insieme a Maria De Filippi e a Gerry Scotti. Nella giornata di domenica 15 settembre, invece, avranno inizio altri due programmi condotti da "Carmelita" (Maria Carmela è il vero nome della D'Urso) quali il tradizionale format domenicale "Domenica Live" e il programma in prima serata "Live - Non è la d’Urso".

Lunedì 9 settembre inizia la nuova edizione di Pomeriggio Cinque

Oltre a "Mattino Cinque" e alla seconda edizione di Temptation Island Vip, lunedì 9 settembre su Canale 5 va in onda anche la prima puntata della nuova stagione di "Pomeriggio Cinque". Da quella data la padrona di casa Barbara D'Urso intratterrà ogni pomeriggio il pubblico da casa con il racconto di fatti di attualità, cronaca politica, vicende sociali, ma anche con tematiche più leggere quali Gossip, reality show e spettacoli.

Una rubrica che caratterizza le varie puntate della trasmissione è poi quella del caffeuccio, un momento nel quale vengono discusse le notizie dell'ultim'ora e dove vengono affrontate le polemiche più recenti.

Anche quest'anno Pomeriggio Cinque avrà come concorrente nella stessa fascia oraria "La Vita in Diretta", ovvero il corrispettivo contenitore pomeridiano di Raiuno condotto da Lorella Cuccarini e da Alberto Matano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

La prima puntata di Live – Non è la D’Urso, invece, dovrà fronteggiare la messa in onda di un altro programma di punta della Rai quale "Il Commissario Montalbano" con Luca Zingaretti.

Le novità e gli ospiti in studio

Sostanzialmente anche quest'edizione di "Pomeriggio Cinque" sarà basata sulla stessa linea editoriale che ha caratterizzato le edizioni precedenti. A cambiare sarà sicuramente lo studio che prevede una scenografia rinnovata e il cambio di location; dalle ambientazioni dello Studio 11, infatti, la dodicesima edizione del programma sarà mandata in onda dallo Studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Questa novità è stata direttamente annunciata da "Carmelita" nel promo del programma dove compare con un casco da cantiere tra le mani.

Gli ospiti, ovviamente, cambieranno di puntata in puntata anche se alcuni personaggi della televisione e dello spettacolo possono ormai ritenersi degli habituè del salotto della D'Urso. Tra i vip che partecipano più spesso alle puntate del programma figurano sicuramente Francesca Cipriani, Karina Cascella, Paola Caruso, Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci ed Elia Fongaro.