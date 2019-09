trascorso circa un anno dal fatidico momento dell'ex tronista Teresa Langella che l'ha vista concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Andrea Dal Corso. Andrea e Antonio Moriconi sono stati i due pretendenti giunti sino alla scelta finale della ragazza. Ad avere la peggio, come ben sappiamo, stato proprio Antonio il quale si rivelato essere la non scelta di Teresa malgrado la sua vicinanza alla tronista e all'intero percorso di coppia apparso al pubblico abbastanza lineare e certo.

A distanza di tempo dal rifiuto della Langella, Moriconi pronto a rimettersi in gioco per cercare l'amore. Il ragazzo attualmente uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island Vip (la cui messa in onda della prima puntata prevista questa sera). L'isola delle tentazioni potrebbe non essere l'ultima tappa televisiva per l'ex corteggiatore di Teresa il quale ha recentemente rivelato la sua possibile prossima presenza nello studio di Maria De Filippi: precisamente sul trono.

Antonio Moriconi dopo Teresa Langella: 'Spero di trovare l'amore'

Si mostrato al pubblico come un ragazzo timido e riservato ma quest'anno approdato sull'isola di Temptation Island Vip (il reality show che vede alla conduzione la nota presentatrice Alessia Marcuzzi). L'esperienza televisiva, che risale alla precedente stagione del trono classico di Uomini e donne, ha certamente contribuito al suo cambiamento caratteriale che, a quanto pare, sembrerebbe essere stato una svolta positiva.

"Divenire un personaggio pubblico ti aiuta molto a far pace con le tue insicurezze": ha fatto sapere Antonio nel corso di una recente intervista rilasciata a 'Uomini e donne magazine'.

Malgrado la popolarit acquisita nel mondo virtuale (soprattutto su Instagram), Moriconi si rivela ancora single e in cerca del vero amore. Sulla propria vita sentimentale, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato di aver intrapreso, nel tempo, delle frequentazioni con ragazze che per non gli hanno regalato le giuste emozioni. proprio in relazione a queste ultime rivelazioni che Moriconi ha dichiarato: 'Spero di trovare quella ragazza che mi faccia girare la testa'.

Antonio Moriconi tronista a Uomini e Donne? Lui risponde: 'Direi di si'

In merito ad un possibile trono di Antonio Moriconi a Uomini e Donne, il ragazzo si dichiara pronto ad accettare la proposta. L'ex pretendente della Langella ha dichiarato: 'Sarebbe una grande possibilit. Ritrovarsi su quel trono ti d l'opportunit di trovare quel che cerchi. Se me lo dovessero proporre direi di si'. A questo punto non resta che attendere un lieto fine anche per Antonio che, se non si verificher nel corso della sua permanenza nel villaggio di Temptation Island Vip, non sar da scartare l'opportunit di vederlo nello studio di Maria De Filippi.