Cosimo Dadorante è il corteggiatore di Tina Cipollari, apparso a Uomini e Donne la prima volta nella puntata andata in onda mercoledì 29 gennaio su Canale 5. Il single pugliese ha subito catturato l'attenzione della tronista grazie alla sua parlantina e ai regali che ha portato in studio per corteggiarla. Cosimo, 47 anni, è originario di Mesagne, in provincia di Brindisi. È un imprenditore che possiede un villaggio turistico in Puglia e gestisce diverse scuole dislocate in vari paesi d'Italia.

Cosimo Dadorante è andato a Uomini e Donne per corteggiare Tina Cipollari

Cosimo Dadorante si è fatto notare a Uomini e donne grazie alla sua abilità di intrattenere una conversazione in pubblico, dimostrando di non essere affatto intimidito dalle telecamere. L'imprenditore pugliese, 47 anni, non rispecchia l'età preferita da Tina, che ha dichiarato di essere alla ricerca di uomini più maturi, anche dai 65 anni in su. Tuttavia, Tina ha deciso di dare un'opportunità al corteggiatore. Cosimo si è distinto anche per i doni portati in studio durante la sua prima apparizione: un mazzo di rose rosse, un bracciale prezioso e alcuni dolci preparati da sua madre. Ha rivelato di amare viziare le donne con regali.

Nel descriversi, Cosimo ha raccontato di vivere da solo da anni e di essere perfettamente in grado di gestire le faccende domestiche, come stirare e cucinare.

Cosimo è un imprenditore e vive in una suite

Maria De Filippi ha svelato un retroscena su Cosimo Dadorante, affermando: "Mi dicono che vivi in una mega suite". Cosimo ha ridimensionato la descrizione della presentatrice di Uomini e Donne, spiegando di essere proprietario di un villaggio turistico in Puglia, attualmente in fase di ristrutturazione.

Inoltre, il corteggiatore ha invitato Tina Cipollari a visitare il villaggio non appena sarà completato. Dadorante ha parlato anche delle sue altre attività imprenditoriali: è proprietario di un istituto di formazione professionale e gestisce quattro enti in Italia. Inoltre, possiede un ente di formazione a Tenerife, dove ha anche una scuola e una casa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tina Cipollari ha fatto tornare Cosimo a Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, il trono di Tina è iniziato in modo diverso rispetto a quello dei ragazzi più giovani. Per Cipollari è stato preparato un trono più grande, un tappeto rosso e quattro signori che hanno fatto da bodyguard. Questi uomini, posizionati accanto alla tronista, hanno anche aiutato Tina a valutare l'autenticità dei regali ricevuti, stabilendo se fossero di bigiotteria o di materiali preziosi. Nel frattempo, Cipollari è rimasta colpita da Cosimo Dadorante, invitandolo a tornare in studio una seconda volta.