I fan di Smallville possono finalmente gioire. Dopo mesi di speculazioni e rumor sono arrivate le conferme ufficiali: Tom Welling ed Erica Durance torneranno nei panni di Clark Kent e Lois Lane nell'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite. L'evento accadrà nell'Arrowverse a partire dall'8 dicembre, ed è il progetto televisivo più ambizioso realizzato fino ad ora dalla DC in collaborazione con The CW.

Per la prima volta dopo 8 anni il pubblico rivedrà la Durance e Welling nuovamente insieme come Lois e Clark. Crisis on Infinite Earths coinvolgerà più universi paralleli perciò, oltre al Superman interpretato da Tyler Hoechlin nella serie Supergirl e la versione 'più vecchia' dell'eroe in Kingdom Come che avrà il volto di Brandon Routh, sarà presente anche il Clark Kent di Smallville a cui Welling ha dato il volto per 10 anni.

'Crisi sulle Terre Infinite': Erica Durance conferma il suo ritorno nel ruolo di Lois Lane nell'Arrowverse

Oltre a Tom Welling, che nelle dieci stagioni di Smallville ha indossato i panni del giovane Clark Kent, anche Erica Durance tornerà a interpretare il ruolo di Lois Lane. L'annuncio è stato confermato dall'attrice sul suo profilo Instagram, felice di condividere la notizia con i fan di Smallville.

Ancora non è chiaro come verranno mostrati i personaggi e quali saranno tra loro le dinamiche, visto che nel crossover sarà presente anche la Lois dell'Arrowverse interpretata da Elizabeth Tullock. Inoltre, bisogna tenere presente che la Durance non è estranea al mondo di Supergirl da quando è subentrata a Laura Benanti nella parte Alura Zor-El, la madre di Kara. Lois e Clark di Smallville andranno così ad aggiungersi alle guest-star che prenderanno parte al crossover: il personaggio Black Lightning, gli attori Burt Ward (il Robin della serie Batman degli anni '60) e Kevin Conroy (storica voce di Batman nelle serie animate e nei videogiochi).

Ci saranno, come è stato già anticipato, Brandon Routh (interprete di Atom in Legends of Tomorrow) che riprenderà il ruolo dell'eroe kryptoniano 13 anni dopo averlo interpretato sul grande schermo in Superman Returns, Lynda Carter (la Wonder Woman degli anni '70) e John Wesley Shipp (già nel cast di The Flash e attore protagonista nel 1990 nella serie dedicata all'eroe scarlatto).

Il crossover 'Crisi sulle Terre Infinite' coinvolgerà tutte le serie dell'Arrowverse

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite si preannuncia epico perché coinvolgerà tutte le Serie TV dell'Arrowverse: Supergirl, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e il nuovo show Batwoman.

Inoltre, saranno presenti i personaggi dei cinque show e le guest-star già annunciate. Il primo appuntamento è in programma per l'8 dicembre con Supergirl, mentre la conclusione andrà in onda il 14 gennaio con un doppio episodio. La programmazione sarà la seguente:

1^ parte: Supergirl, domenica 8 dicembre 2019

2^ parte: Batwoman, lunedì 9 dicembre 2019

3^ parte: The Flash, martedì 10 dicembre 2019

4^ parte: Arrow, martedì 14 Gennaio 2020

5^ parte: Legends of Tomorrow, martedì 14 Gennaio 2020