Dopo lo strepitoso successo di ascolti, è tornata su Mediaset la Serie TV basata sul best-seller di Joel Dicker, "La verità sul caso Harry Quebert". Martedì 10 settembre è andata in onda la penultima puntata, nella quale il protagonista Marcus ha avuto modo di scoprire nuovi importanti segreti legati alla scomparsa di Nola Kellenger. Sarà possibile rivedere in replica la puntata sui canali Mediaset.

Dove vedere online la replica della terza puntata

Nello specifico, si segnala che la replica della terza puntata de "La verità sul caso Harry Quebert" è disponibile soltanto in streaming sul sito on demand Mediaset Play. Su tale piattaforma è presente un'intera pagina dedicata alla serie e ai suoi misteri, comprese le repliche di tutti gli episodi andati in onda fino ad oggi. La visione delle repliche non è libera a tutti, ma è disponibile soltanto agli utenti registrati al sito. La registrazione è totalmente gratuita.

La sinossi degli episodi 5, 6 e 7

La trama ufficiale della terza puntata segnala che Harry, preso dai sensi di colpa per il tentato suicidio di Nola, riallaccia i rapporti con lei e va a trovarla in ospedale. Poco dopo lo scrittore si rende conto di non poter più pagare l'affitto e decide di lasciare Sommerdale per tornare a New York. Poco dopo, cambia idea quando Stern si reca a casa sua, dandogli il permesso di vivere nella sua proprietà gratuitamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La buona notizia permette ad Harry e Nola di trascorrere finalmente alcuni momenti di serenità sia a casa che in vacanza. Al suo rientro, Nola è costretta nuovamente a subire le violenze della madre, che la picchia e la sottopone a punizioni durissime. Nel 2008, Marcus invia una parte dei suoi appunti sul caso Quebert al suo editore, ma le pagine del libro vengo hackerate e rese pubbliche alla stampa.

La fuga di notizie permette ad Harry di essere scarcerato, ma infanga impietosamente la figura di Nola ed il suo ricordo. Al suo ritorno in paese, Marcus viene additato da tutti come un traditore ed un diffamatore, anche da Harry che lo incontra sulle rovine di Goose Cove dopo che la casa è stata misteriosamente bruciata dalle fiamme. Ferito dal trattamento subito, Marcus decide di continuare lo stesso le indagini sulla morte di Nola, riuscendo a scoprire che la giovane e Stern non avevano una relazione ma che lei posava soltanto per il suo autista in cambio della permanenza gratuita di Harry a Goose Cove.

Il capitano Pratt confessa a Marcus e Gahalowood di avere costretto Nola ad avere rapporti intimi con lui nell'estate del 1975. Dopo la confessione, l'uomo viene arrestato, per poi essere ucciso qualche tempo dopo nella sua camera d'hotel.