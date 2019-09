Saranno puntate estremamente avvincenti quelle che potranno seguire i telespettatori de Il Segreto dal 15 al 21 settembre. Il ritorno della collocazione della soap anche al sabato e alla domenica pomeriggio garantirà un ampio sviluppo delle trame che si concentreranno sulla proposta di matrimonio di Alvaro ad Elsa, sul ritrovamento dei cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero, oltreché su una triste scoperta da parte di Saul.

Non potrà mancare l'ampio spazio dedicato a Maria, pronta al trasferimento a Cuba insieme a Beltran, Esperanza e Roberto. Ma all'ultimo momento sarà proprio l'uomo a tirarsi indietro, facendo alla Castaneda una proposta alternativa. I due amici, infatti, decideranno di non partire più e di trasferirsi in una nuova abitazione a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Roberto non si presenta all'incontro con Maria

Le anticipazioni de Il Segreto relative agli episodi in onda la prossima settimana rivelano che Maria e Roberto si accorderanno per incontrarsi alle porte di Puente Viejo per fuggire a Cuba insieme a Beltran ed Esperanza.

L'uomo però non si presenterà all'appuntamento, e la Castaneda non potrà fare altro che tornare alla villa per chiedergli spiegazioni. Sarà lui stesso a raccontarle di aver parlato con Francisca che gli ha consigliato di non partire.

I due amici decideranno quindi di comprare una casa non lontana dalla villa, mentre la Montenegro chiederà a Prudencio di tenere sotto controllo i movimenti di Fernando Mesia.

La Guardia Civile troverà i corpi senza vita di Eustaquio e Lamberto Molero. Cifuentes noterà, a questo punto, che i racconti di Carmelo e Don Berengario non coincideranno. La verità sulle loro colpe verrà presto svelata?

Mentre Julieta verrà interrogata, Saul pretenderà di sapere la verità sull'accaduto, e così il sacerdote e Leal decideranno di metterlo al corrente degli abusi subiti dalla moglie. Al contempo, Ortega comincerà a sospettare che i due amici abbiano avuto un ruolo attivo nella morte dei Molero.

Trame Il Segreto: Alvaro chiede ad Elsa di sposarlo

Proseguendo con gli spoiler de Il Segreto, Elsa riceverà un'interessante offerta per le sue proprietà, ma Alvaro le consiglierà di non andare avanti con la trattativa. Il medico, inaspettatamente, chiederà alla sua collaboratrice di sposarlo. Lei in un primo momento eviterà di rispondere, prendendosi del tempo per riflettere.

La notizia si diffonderà e giungerà ben presto alle orecchie di Isaac che tenterà in tutti i modi di convincere la donna di cui è innamorato a non commettere un così grande errore.

La situazione si complicherà quando Elsa noterà una scritta incisa nell'anello di fidanzamento, ma Alvaro mentirà, affermando che era appartenuto alla defunta nonna. Dopo essersi confrontata con Marcela, alla fine la Laguna accetterà di convolare a nozze nonostante il parere contrario di Isaac.