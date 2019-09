La seconda puntata di Amici Celebrities è stata caratterizzata da uno scontro piuttosto acceso che ha visto protagonisti Joe Bastianich e Platinette. Tutto è iniziato con delle affermazioni rilasciate da Bastinanich. L’allievo della squadra blu, ad inizio puntata, si è lamentato per i giudizi negativi ricevuti la scorsa settimana. Nello specifico lo chef ha dichiarato di essere stato male per le critiche ricevute.

A quel punto è intervenuta Platinette che, senza troppi peli sulla lingua, ha ripreso stizzita il concorrente: “Quando era lei a giudicare nelle altre trasmissioni volavano coltelli, non eri così leggero”.

Poi, Mauro Coruzzi ha proseguito con le sue osservazioni sull'allievo della squadra blu: “Vada a fare un programma di cucina. Io giudico musica, perché ci lavoro da 50 anni”. La giurata ha invitato l’italo-americano ad accettare il pensiero degli altri sia quando è positivo che negativo.

A tali provocazioni il concorrente ha preferito non rispondere, anche quando è stato definito da Platinette un essere arrogante e presuntuoso. A difesa di Joe è intervenuta la padrona di casa. Maria De Filippi ha dichiarato che Joe Bastianich non ha bisogno di far sapere chi sia al pubblico da casa, poiché è uno chef molto conosciuto ed affermato. In seguito la conduttrice ha ammesso che Joe, presentando i brani da lui scritti si è messo molto in gioco, nonostante per lui fosse fosse molto difficile.

Con molta probabilità la polemica tra Platinette e l’allievo ha pregiudicato il suo percorso all’interno del talent. Al termine delle due sfide, Joe Bastianich stato prima sconfitto da Emanuele Filiberto, poi da Francesca Manzini.

Emanuele Filiberto canta 'L’Italiano': Platinette polemizza

In una delle performance della seconda serata Emanuele Filiberto si è ritrovato a cantare il brano di Toto Cotugno, L’Italiano.

Nonostante l’esibizione dell’allievo sia stata impeccabile, Platinette ha precisato che la performance strideva con la storia della famiglia reale. A quel punto per smorzare le polemiche, il principe ha confessato che cantava quel brano proprio durante l’esilio. La giurata poi ha precisato: “Non è colpa tua se appartieni a quella famiglia. Ma chi ha la mia stessa età non può fare a meno di pensare a questa cosa”.

Emanuele Filiberto allora ha precisato che ha deciso di partecipare ad Amici Celebrities per parlare di sé stesso, non del suo passato: “Siamo qui per divertirci, non per polemizzare”. Nonostante le affermazioni dell’allievo dei blu, il web si è spaccato. Alcuni utenti hanno sposato il pensiero della giurata, mentre altri hanno apprezzato la performance di Emanuele Filiberto.