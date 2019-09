Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati al centro del Gossip per una nuova lite. Questa volta la vincitrice del Grande Fratello ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia sul web nei confronti del veronese. Tutto è iniziato per un sondaggio pubblicato da Daniele su Instagram. Il giovane ha chiesto ai suoi follower da quale parte stessero, dopo lo scontro tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo.

Nel caso di vittoria della Piamonte, Dal Moro sarebbe uscito a cena con la sua ex coinquilina. Se, invece, avesse vinto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Daniele avrebbe sposato Martina Nasoni.

Tale sondaggio ha mandato su tutte le furie Martina. La bella umbra senza mezzi termini si è scagliata contro il suo ex coinquilino: "Sei veramente pessimo. Vattene pure a cena con Erica. Non ho intenzione di condividere nemmeno un'ora in più del mio tempo con una persona come te".

Infine, la 'ragazza dal cuore di latta' ha chiosato: "Con me hai finito". Probabile che Martina sia stanca di questa situazione, visto che aveva alimentato un presunto flirt tra Daniele ed Erica anche Deianira Marzano. Quest'ultima aveva riferito di essere a conoscenza, di alcuni incontri segreti tra i due.

Quella della Nasoni è stata una vera e propria scenata di gelosia. In questi casi sarebbe proprio il caso di dire 'il triangolo no, non l'avevo considerato'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Che le cose tra i due non andassero per il verso giusto si era già capito da un'affermazione fatta dalla ragazza durante una sfilata di moda. Incalzata dalla domanda di Ambra Lombardo, Martina aveva risposto che il rapporto con Daniele era piuttosto complicato. Dunque, il sondaggio avviato dal veronese su Instagram sarebbe stata solo l'ennesima ciliegina sulla torta.

Daniele replica a Martina

Per quale motivo Daniele Dal Moro abbia lanciato un sondaggio simile non è dato saperlo.

Ma dopo le parole di Martina, il ragazzo non è stato di certo a guardare. Dal Moro ha dichiarato che la risposta della Nasoni gli è servita a capire tante cose, tra cui che qualunque cosa faccia per la sua ipotetica fidanzata lui sarà sempre quello col cuore di pietra e lei la santa della situazione. Daniele poi ha precisato che la stessa Martina, in una diretta Instagram, aveva riferito di non essere affatto gelosa di Erica, ma al momento non sembra essere proprio così.

Per questo motivo il veronese si sarebbe stancato di passare sempre dalla parte del torto. Ma non è finita qui, perché la stessa Martina ha nuovamente replicato a Daniele: "Schifo". Chissà se questa volta la coppia riuscirà di nuovo a superare la crisi oppure sia arrivata davvero al capolinea. A questa domanda solo il tempo saprà rispondere visto che i due ragazzi hanno sempre abituato i fan a dei colpi di scena.