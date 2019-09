Nelle puntate della soap opera spagnola Il Segreto che andranno in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre, Elsa Laguna starà molto male per essere stata lasciata da Alvaro Fernandez sull'altare. Il dottore scapperà da Puente Viejo con tutti i soldi della Laguna. Quest'ultima farà di tutto per mettersi sulle tracce del dottor Fernandez e Isaac Guerrero farà di tutto per rincuorarla.

Invece, donna Francisca Montenegro continuerà a minacciare il cubano Roberto Sanchez. Sembrerebbe che la donna sia disposta a dargli l'antidoto per curarlo a patto che l'uomo segua nei dettagli il suo piano.

Isaac proverà a trovare Alvaro dappertutto

Secondo le ultime anticipazioni, le puntate di inizio settimana saranno incentrate sulla disperazione di Elsa. Infatti, la donna sarà ancora incredula di fronte alla tanta cattiveria subita. Isaac non riuscirà a tirare su di morale la Laguna e quindi proverà a cercare il dottor Alvaro dappertutto.

Successivamente, l'attenzione si sposterà sul piano del cubano Roberto per far scappare Maria e i suoi figli da Puente Viejo.

Sanchez farà di tutto per riuscire a portare a termine questa missione.

Invece, per quanto riguarda Prudencio ci saranno delle novità positive. L'uomo acquisirà un locale che apparteneva a Fe e si cimenterà in questa nuova avventura. Intanto, Roberto avrà dei comportamenti sempre più strani ed ambigui e questo non farà altro che insospettire Raimundo.

La Montenegro minaccerà Roberto

Successivamente, Elsa Laguna incontrerà Antolina Ramos e tra le due nemiche in amore ci sarà una lite furibonda che sarà così accesa che la promessa sposa tradita avrà un malore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Nel frattempo, il carpentiere riuscirà finalmente a trovare Alvaro. Quest'ultimo per evitare di arrivare alle mani con Isaac gli racconterà tutta la verità sul conto della moglie Antolina. Guerrero resterà sconvolto nell'apprendere tutte le bugie che sua moglie gli ha raccontato. Dunque, il carpentiere deciderà di ritornare a Puente Viejo ed avere un confronto faccia a faccia con la Ramos in merito a tutte queste menzogne.

Intanto, Donna Francisca Montenegro avrà informazioni molto pericolose sul conto dell'amico cubano di Maria Castaneda e proverà ad utilizzarle per sbarazzarsene una volte per tutte. Il piano di Francisca inizierà a prendere forma pian piano. In particolare, la donna minaccerà Roberto di non attenersi più alle sue direttive e che non gli darà più l'antidoto che può salvargli la vita.

Infine, Marchena verrà a conoscenza di un vecchio quaderno di proprietà di Prudencio e senza pensarci due volte lo inizierà a leggere per scoprire di cosa si tratta.