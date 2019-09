Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, Fernando Mesia deciderà di trasferirsi a Madrid, mentre il dottor Alvaro Fernandez lascerà la povera Elsa Laguna sull'altare e poi deciderà di fuggire per sempre dal piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. Ma non è tutto, perché Julieta Uriarte dirà finalmente tutta la verità su quanto accaduto nel bosco, a suo marito Saul.

Elsa ultimerà i preparativi per le nozze

Nelle puntate della prossima settimana, la Laguna ultimerà i preparativi per le nozze e il tutto susciterà una forte gelosia in Antolina Ramos, visto e considerato che quest'ultima viene molto trascurata da suo marito, Isaac Guerrero. Intanto, Maria Castaneda dopo aver acquistato una nuova abitazione insieme al suo amico Roberto Sanchez, penserà ad arredarla, nel mentre Raimundo dopo aver capito che Julieta è stata abusata da Eustaquio e Lamberto Molero, proverà dei forti sensi di colpa.

Ma non è tutto, perché sempre riguarda alla questione dei Molero, don Anselmo darà una versione un po' distorta e questo metterà nei guai Carmelo e don Berengario. Successivamente, la Ramos grazie anche all'aiuto di Matias e Marcela si ricongiungerà con Isaac, mentre il dottor Alvaro proverà a convincere la Laguna a comprare un pezzo di terra.

Successivamente, don Anselmo proverà a suicidarsi ma verrà fermato da Raimundo e Berengario, mentre Elsa si prenderà un po' di tempo prima di acquistare la nuova casa che dovrà fare da nido d'amore con il dottore.

Intanto, Isaac si arrabbierà molto con sua moglie perché metterà scompiglio tra i coniugi Matias e Marcela. Inoltre, Antolina resterà molto sorpresa quando verrà a conoscenza che la sua rivale in amore ed Alvaro non hanno intenzione di restare a vivere nel piccolo paesino spagnolo. A quel punto, la perfida biondina ricatterà il medico che a sua volta la minaccerà di dire tutta la verità ad Isaac sul bambino che ha perso.

Infine, Prudencio tranquillizzerà la Montenegro sui conti della villa fatti da Fernando e la Uriarte si deciderà a confessare di essere stata abusata nei boschi.

Alvaro deruberà Elsa e scapperà via

Nonostante Julieta confesserà la dura verità a suo marito, quest'ultimo prometterà a sua moglie di non lasciarla mai più. Intanto, la Laguna darà il suo consenso al dottor Fernandez di disporre di tutta la sua fortuna.

Invece, alla Casona, donna Francisca dirà a Mauricio di tenere d'occhio Mesia, in quanto non crede nella sua buona fede. Intanto, quest'ultimo saluterà tutti e partirà per Madrid.

Successivamente, Elsa e Alvaro si metteranno d'accordo sul vedersi il giorno del loro matrimonio. Però Elsa riceverà una bruttissima sorpresa, in quanto scoprirà che il dottore è scappato via da Puente Viejo con tutta la sua eredità.