Secondo le ultime anticipazioni spagnole della soap opera iberica il Segreto, nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna ci sarà la tragica morte di Fernando Mesia. Ad uccidere quest'ultimo sarà proprio Maria Castaneda che metterà fine a tutte le sofferenze che negli anni ha dovuto subire a causa dell'ex marito. Infatti, la donna commetterà l'omicidio del suo ex dopo che quest'ultimo aveva messo in atto l'ennesimo piano folle.

In particolare, andando nei dettagli, Mesia non riuscendo ad ottenere ciò che desiderava, decide di distruggere completamente il piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. Il figlio di Olmo dà fuoco a molte abitazioni del paesino iberico, tra cui anche la famosa Casona di Donna Francisca Montenegro. Infatti, sarà proprio in questa circostanza, cioè quando Maria vedrà la villa andare in fiamme, che deciderà di porre fine alla vita di Mesia.

In particolare, Fernando si ritrova da solo con la sua ex moglie nella villa che sta andando in fiamme. In questa circostanza, l'uomo rivela a Maria che il suo desiderio è quello di morire insieme tra le fiamme, ma proprio in quel frangente arriva la grande svolta: la Castaneda tira fuori una pistola e la punta contro il suo nemico. Successivamente, la figlia di Emilia spara diversi colpi in petto e uccide Fernando Mesia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Maria vendica Puente Viejo e va insieme ai suoi figli da Gonzalo

La Castaneda negli anni ha dovuto superare davvero tantissimi dolori a causa del suo ex marito. Ma ora che ha messo fine alla sua vita, non ne vuole più sapere nulla né di lui né di Puente Viejo e infatti, la donna dopo aver commesso l'omicidio, lascia la Casona in fiamme. Il corpo senza vita di Mesia brucia tra le fiamme, insieme alla villa.

Da quel momento in poi, per la Castaneda inizia una nuova vita, visto e considerato che riuscirà a ricongiungersi con i suoi figli e con i suoi genitori Alfonso ed Emilia. Ma soprattutto, la Castaneda tornerà tra le braccia del suo amato Gonzalo a Cuba.

Sicuramente, l'incendio causato da Fernando porterà grandi svolte nella trame della soap opera spagnola. Infatti, saranno molti i personaggi che non ci saranno più dopo il salto temporale e tra questi ci sono anche Donna Francisca Montenegro e suo marito Raimundo.

Ovviamente, ci sono tanti altri personaggi pronti ad entrare in scena per una nuova e appassionante trama. Non ci resta che attendere per vedere i nuovi episodi e soprattutto c'è la curiosità di scoprire se e quando la Montenegro farà ritorno a Puente Viejo.

La soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra va in onda tutti i giorni della settimana a partite dalle 15:30 su Canale 5 dal lunedì al venerdì, e anche il sabato e la domenica intorno alle 15:20.