Finalmente ci siamo Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), si appresta a salutare i fans italiani con le imperdibili ultime due puntate previste per venerdì 13 settembre alle ore 14:45 fino alle 16:30 su Canale 5. Le trame svelano che ci sarà il trionfo dell'amore tra la cuoca Nazli e Ferit Aslan, mentre Tarik e Fatos si fidanzeranno ufficialmente.

Bitter Sweet: trionfo dell'amore tra Ferit e la cuoca

Le anticipazioni su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardanti le puntate 79 e 80 in onda venerdì 13 settembre alle ore 14:45 dopo lo sceneggiato di Una Vita, rivelano che Nazli e Ferit saranno protagonisti di un romantico lieto fine.

La cuoca e l'Aslan riusciranno finalmente a liberarsi dei cattivi, tanto da poter vivere una vita felice e appagata. Un clima di serenità e gioia che coinvolgerà non solo i nostri amati protagonisti, ma anche Fatos e Engin che dichiareranno il loro amore ad entrambi i partner. Inoltre ci sarà una bella novità anche per Asuman, da sempre innamorata del musicista.

Fatos chiede la mano di Tarik

Proprio Deniz organizzerà la festa dell'ultimo dell'anno all'interno del suo locale dove interverranno tutti gli amici.

Qui l'atmosfera sarà particolarmente felice e distesa, tanto che tutti si cimenteranno in balli sfrenati al centro della pista. Proprio in questo frangente, Nazli annuncerà a Ferit di attendere un bambino. Una notizia che renderà euforico il ricco manager dall'idea di diventare padre e di dare un fratellino o sorellina a Bulut. Ma non sarà l'unico colpo di scena, in quanto nella puntata finale, Fatos chiederà la mano di Tarik, mentre Asuman e Deniz diventeranno una coppia. In questo modo si conclude l'unica stagione di Dolunay, la Serie TV che ha intrattenuto oltre tre milioni di utenti su Canale 5.

Riassunto puntate precedenti

Nelle ultime puntate di Bitter Sweet, abbiamo visto Bulut aiutare Nazli e Ferit a fare la pace. Il ragazzino, infatti, è fuggito in taxi per poi dare appuntamento ad entrambi in un posto preciso. Intanto Asuman ha preso a cuore la situazione della sorella, tanto da raccontare tutta la verità all'Aslan. L'affarista, a questo punto, ha rassicurato la consorte e la cognata che non avrebbero più avuto problemi da Hakan.

Dopodiché la Pinar ha raccontato tutto a Deniz, il quale poco dopo ha scoperto che l'Onder era il responsabile della morte di suo fratello e Zeynep.

Hakan, ormai con le spalle al muro, ha deciso di compiere un colpo di testa. Infatti si è recato presso l'abitazione di Ferit con l'intenzione di vendicarsi di lui. Per fare ciò ha preso in ostaggio la cuoca che nel frattempo è riuscita ad allertare i soccorsi.

Una volta arrivato, l'Aslan ha scoperto che suo padre aveva provocato la morte di quello dell'Onder. Alla fine i due uomini hanno avuto una terribile colluttazione dove è partito un colpo da un'arma, impugnata dal diabolico antagonista. Fortunatamente lo sparo è andato a vuoto, tanto che la polizia ha fatto poco dopo irruzione nello stabile. Infine il rivale di Ferit è stato ammanettato, mentre Demet ha cercato di fuggire dalla Turchia se il fratello non l'avesse convinta ad arrendersi.