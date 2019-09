Se ne vedranno delle belle tra tentatori, tentatrici, incomprensioni, liti, rivalse e gelosie nel corso di Temptation Island Vip. La seconda edizione del programma però sarebbe destinata ad aprirsi con un vero e proprio colpo di scena: una delle sei coppie di concorrenti scelte per mettere alla prova i relativi sentimenti avrebbe lasciato con largo anticipo il resort Is Morus Relais, in Sardegna, dove vengono registrate le puntate del Reality Show.

A rivelarlo sarebbe stata Maria De Filippi che, durante una registrazione di Uomini e Donne, avrebbe anche aggiunto che la coppia sarebbe stata prontamente rimpiazzata. La "fuga di notizie" è avvenuta anche in seguito ad un intervento sui social network di Pago, il quale avrebbe lasciato chiaramente intendere di aver già abbandonato il gioco.

La coppia Pago-Serena Enardu sarebbe già scoppiata

Dunque, sembra proprio che una coppia di concorrenti non abbia retto fin da subito alle dinamiche che si verificano all'interno del "villaggio delle tentazioni".

L'indiscrezione sarebbe stata confermata da Pago, cantante 48enne ed ex marito di Miriana Trevisan, con la quale ha avuto anche un figlio. Questi è intervenuto su Instagram con un video nel quale ha fatto capire di aver già lasciato il programma. L'artista non ha spiegato nel dettaglio i motivi della sua presunta decisione, ma pare che dietro ci sia la fine della sua storia d'amore.

La sua fidanzata Serena Enardu, 43 anni, con cui convive da circa sette anni, fin da subito avrebbe stretto una "tenera amicizia" con il single Alessandro fatta di scherzi, confidenze, abbracci e forse un bacio.

Pago a questo punto si sarebbe infuriato: ricordiamo che al momento della presentazione, il cantante sardo aveva detto che nella sua vita non era mai stato innamorato di una donna come ora lo è della compagna. L'ex tronista di Uomini e Donne, invece, aveva lamentato una situazione di monotonia.

Sembra che quasi subito il cantautore abbia chiesto un falò di confronto, durante il quale la coppia si sarebbe divisa.

Al momento non si conoscono i dettagli della vicenda. L'artista, nel video postato su Instragram, si è mostrato in auto mentre canticchia allusivamente il brano di Gianluca Grignani "La mia storia tra le dita", rielaborandone soprattutto una strofa: "Ricorda a volte un uomo va anche perdonato... ma anche una donna?".

I due concorrenti sarebbero già stati sostituiti da Gabriele Franco, produttore discografico e figlio del noto cabarettista Pippo Franco, e dalla fidanzata Silvia Tirado, modella 26enne nata a Roma da padre italiano e mamma di Santo Domingo.

Le altre coppie in gioco e le prime anticipazioni

Le registrazioni del reality show sono iniziate già da qualche settimana. Tra i concorrenti ci sono Nathaly Caldonazzo (50 anni) e Andrea Ippoliti: l'attrice e showgirl, tra le primedonne del Bagaglino con Valeria Marini e Pamela Prati, negli ultimi anni si è dedicata alla vita privata. Finora la sua storia con l'imprenditore romano - all'insegna della passione e della gelosia - era stata tenuta al riparo da occhi indiscreti, e la partecipazione a Temptation Island Vip è stata decisa per dare una svolta al rapporto.

Sembrerebbe già in crisi la coppia formata dalla speaker radiofonica ed esperta musicale Anna Pettinelli (62 anni) e il compagno molto più giovane di lei, Stefano Andrea Macchi (44 anni), attore e doppiatore. Lei ha una figlia di 25 anni, e la sua attuale relazione dura da 5 anni. La Pettinelli fin da subito è stata al centro delle polemiche per la differenza d'età che intercorre tra lei e il compagno, ed anche perché con Stefano si è sposata alle Maldive, quando in realtà il regolamento del programma prevede che non vi prendano parte dei coniugi. In realtà in questo caso non è stata infranta alcuna regola, poiché per il nostro ordinamento giuridico le nozze dell'opinionista livornese non sono valide.

Stando alle prime anticipazioni Anna sarebbe già adirata perché il partner avrebbe avuto degli atteggiamenti intimi con una tentatrice. La concorrente toscana, dopo aver visto dei filmati nel pinnettu, avrebbe chiesto un confronto.

Al docu-reality sta partecipando anche il "più bello d'Italia 2018", Simone Bonaccorsi (23 anni) con la fidanzata Chiara Esposito (21 anni) ex "professoressa" del programma L'Eredità. Innamorati, vorrebbero formare una famiglia, ma prima preferiscono testare la solidità del loro amore. Segue la star del web, il romano Damiano Coccia (31 anni), meglio conosciuto come "Er Faina", e la fidanzata Sharon Macrì (24 anni) che studia tecnica delle unghie. Sono insieme da soli sei mesi, ma lui è certo che il loro amore non sarà messo in pericolo dal programma.

L'ultima coppia partecipante è quella costituita da Ciro Petrone (31 anni) attore lanciato dal film "Gomorra" del regista Matteo Garrone, e da Federica Caputo (23 anni) studentessa in giurisprudenza. Anche loro vogliono mettere alla prova la relazione.

Alessia Marcuzzi, che ovviamente non ha potuto anticipare nulla, ha detto però che in una determinata occasione dovrà accorrere in pigiama al villaggio "durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente".