Sta per tornare Uomini e donne, il noto programma che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. Il dating show più seguito d'Italia è condotto come sempre da Maria De Filippi e verrà trasmesso a partire da lunedì 16 settembre. Prima di andare in onda, però, le anticipazioni che circolano sul web annunciano già molti colpi di scena. In particolare, a far discutere sono i cavalieri e le dame del Trono Over.

E' stata registrata anche la seconda puntata del Trono Over e le anticipazioni di certo non sono banali. Sarà annunciato il ritorno di Anna Tedeschi, Tina Cipollari si prefigge l'obiettivo di dimagrire entro Natale, Ida Platano è ancora in lacrime per Riccardo, mentre Gemma Galgani fa il suo ingresso vestita come Marilyn Monroe mostrando parte del suo corpo.

Trovo Over, il ritorno di Anna Tedesco ed è subito bacio

Dopo quasi un anno e mezzo, dopo un'accesa discussione avuta con l'opinionista Gianni Sperti, Anna Tedesco fa il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne annunciando di voler tornare per rimettersi in gioco e trovare l'anima gemella.

Il ritorno della dama bionda sembra già essere partito in quarta. La donna, infatti, confessa di essere già uscita a cena con un cavaliere del parterre maschile, il quale ha preferito di chiudere la frequentazione con Barbara De Santi. La serata tra i due è andata benissimo, tanto da esserci stato anche qualche bacio protagonisti della cena romantica.

Ida Platano scoppia in lacrime per Riccardo

Se Anna Tedesco e altre dame sembrano aver voltato pagina, la stessa cosa non vale per Ida Platano.

Durante una discussione tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, quest'ultimo tira in ballo il suo rapporto con la ex fidanzata. Ida scoppia in lacrime proprio quando il cavaliere dichiara che non ha ricevuto l'ennesima possibilità quando è andata a trovarla a Brescia.

Gemma Galgani continua le sue conoscenze, Tina Cipollari vuole dimagrire

Tornano a rendersi protagoniste anche Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Tuttavia, a differenza delle altre volte, non è per una discussione reciproca. La dama torinese continua a fare terra bruciata tra gli uomini del parterre: mentre decide di conoscere Cristiano, ha lasciato il numero di telefono anche ad altri tre uomini, Pietro, Jean Pierre e Gianfranco.

Quello che più farà discutere, però, è la scelta del look e l'intento di voler imitare l'indimenticabile Marilyn Monroe.

Durante la sfilata, il vestito si alza mettendo in mostra le sue belle gambe. Inutile dire che non sono certo mancate le critiche da parte della Cipollari. Quest'ultima, infine, dichiara di voler perdere 20 kg entro Natale. Per tale motivo, la presentatrice Maria De Filippi farà entrare una bilancia ed un nutrizionista che la seguirà per tutto il tempo necessario.