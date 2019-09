Può indubbiamente dirsi una puntata al cardiopalma quella che è andata in onda ieri sera, su Canale 5, per gli appassionati del docu-reality sui tradimenti, condotto da Alessia Marcuzzi. Temptation Island vip 2 è tornato con il suo terzo appuntamento consecutivo e ha riservato ai telespettatori italiani diversi momenti all'insegna della tensione e della commozione. E a catalizzare in particolar modo l'attenzione mediatica sono state le esclusive immagini della crisi che ha investito la coppia formata da Serena Enardu e Pago.

I due fidanzati sono apparsi particolarmente sottotono nel corso dell'ultimo appuntamento del gioco delle tentazioni. Serena sembra essersi avvicinata molto al tentatore Alessandro e Pago ha lasciato sbigottita Serena, con un'esternazione fatta sulla tendenza che, secondo lui, la Enardu avrebbe nel viversi "gli anni che avanzano", il suo rapporto con l'invecchiamento e l'inesorabile passare del tempo.

E proprio sulle ultime rivelazioni di Pago, l'ex di Serena, Giovanni Conversano, ha voluto dire la sua, tornando così a lanciare parole al veleno contro la sua storica ex fidanzata.

L'attacco di Giovanni Conversano

Giovanni Conversano, dopo aver lanciato diverse frecciatine alla sua storica ex, è tornato a commentare la seconda edizione di Temptation island vip, in particolare la love-story di Pago e Serena Enardu e il loro rapporto con i tentatori conosciuti nei villaggi messi a disposizione dalla produzione Mediaset.

Subito dopo aver assistito ai pinnettu, che hanno visto protagonisti proprio i summenzionati fidanzati, partecipanti all'isola delle tentazioni, Conversano ha condiviso con i follower, tra le sue Instagram stories, un messaggio al veleno che sembra essere proprio destinato alla sua ex: “Io avevo trovato il modo per comprare i pannolini… tu il ‘pannolone’ (considerando l’età che avanza inesorabilmente!!!)”. Queste ultime sono le parole che Conversano sembra aver indirettamente lanciato in rete contro la sua ex, sul conto della quale Pago aveva poco prima rilasciato in tv alcune affermazioni pesanti ad una tentatrice, dichiarando cioè che Serena non accetti -secondo lui- il fatto di dover invecchiare.

La crisi di Serena Enardu e Pago a Temptation Island vip 2

Il nuovo falò che ha visto protagonisti i fidanzati Serena Enardu e il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, non è di certo stato facile per la coppia in questione, una tra le coppie più discusse nelle ultime ore. I due hanno avuto la possibilità di visionare alcuni rvm, contenenti delle nuove immagini che li immortalano mentre si confrontano con i tentatori con cui hanno avuto modo di avviare una conoscenza nei loro rispettivi villaggi di appartenenza.

Nella terza puntata l'ex volto di Uomini e donne è apparsa particolarmente complice con il single Alessandro e insieme i due si sono scambiati alcuni gesti dolci, che non sono passati inosservati, soprattutto a Pago.

Quest'ultimo, alla visione delle ultime immagini registrate dalla sua fidanzata, è rimasto molto deluso da Serena, tanto da arrivare persino a dichiarare di non conoscerla affatto. Dal canto suo, il cantante Pago, ex storico della showgirl Miriana Trevisan, ha rivelato alla single Valentina che Serena vivrebbe male l'arrivo della "vecchiaia", o meglio lo scorrere del tempo che inesorabilmente ci cambia, sia dentro sia fuori.

Parole forti quelle di Pago, che Serena ha appreso nel corso dell'ultimo pinnettu e che lei stessa non ha gradito, tanto da arrivare a sfogarsi in un pianto liberatorio. Un momento difficile quest'ultimo, che la Enardu ha condiviso con la sua compagna di avventura nonché speaker radiofonica e opinionista televisiva, Anna Pettinelli.