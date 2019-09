Andrea Ippoliti non è uscito nel migliore dei modi dal falò di confronto con Nathaly Caldonazzo nella terza puntata di Temptation Island Vip 2. La coppia si è confrontata, parlando del comportamento di entrambi durante le settimane di separazione, ma è soprattutto lui ad essere finito nel mirino dei social network. Il suo tentativo di addossare le colpe alla fidanzata, accusandola di avere ballato con i single presenti nel villaggio, non è piaciuto al pubblico da casa.

Né tanto meno è risultata gradita l'aggressività mostrata in presenza di Alessia Marcuzzi che lo ha richiamato, chiedendo maggiore rispetto. Tra i tanti commenti rimbalzati nell'account ufficiale del docu-reality, ce n'è uno che non è passato inosservato anche perché ha smentito le dichiarazioni appena fatte da Andrea nel falò di confronto. Si tratta delle parole della moglie di lui, Daniela Pandini, che ha lanciato pesanti accuse, rivelando anche di essere stata tradita più volte durante il matrimonio.

La moglie di Andrea Ippoliti rivela di essere stata tradita

Durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo, avvenuto nella puntata di ieri 23 settembre di Temptation Island Vip 2, Andrea Ippoliti ha rimproverato la fidanzata per il suo comportamento tenuto con i tentatori. A suo dire, non avrebbe dovuto ballare con loro né tanto meno farsi toccare come, invece, è accaduto durante la sfida di danza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Il fidanzato ha anche dichiarato di essere stato una persona integerrima in passato per non avere mai tradito né la moglie né tanto meno la compagna con la quale ha fatto coppia fissa per dieci anni. Le sue parole hanno sancito l'inevitabile reazione della donna chiamata in causa ovvero la moglie, con la quale ancora Andrea non sarebbe separato legalmente. Daniela Pandini, questo il suo nome, ha pubblicato un commento pungente nel profilo di Temptation Island, dove ha smentito tale affermazione. In esso ha dichiarato di essere stata tradita tre anni prima e che tale fatto era stato scoperto proprio dai figli.

Daniela Pandini furiosa

Pur avendo il profilo social chiuso, Daniela Pandini ha voluto esprimere il suo punto di vista sulle parole pronunciate a Temptation Island Vip 2 dal marito (va definito ancora tale, dato che la separazione dovrebbe arrivare a dicembre) Andrea Ippoliti. La donna ha smentito di essere stata rispettata per tutta la durata del matrimonio e ha parlato della decisione presa dopo che lei e i tre figli avevano scoperto il tradimento.

All'epoca aveva preferito lasciarlo all'amante, pensando che quella fosse per lui la punizione peggiore. La Pandini ha quindi espresso una nuova durissima critica: "Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te!". Ha quindi aggiunto di provare pena per lui dopo quanto visto e di essere ormai senza parole per un simile comportamento.