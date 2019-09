Un'altra coppia nata nella stagione 2018-19 di Uomini e donne è ufficialmente scoppiata. L'annuncio è arrivato direttamente da Sonia Pattarino che, affidandosi al suo profilo Instagram, ha confermato la fine della relazione con l'ex tronista Ivan Gonzalez. Da settimane le voci si rincorrevano nei social network anche se non avevano mai trovato la conferma da parte dei diretti interessati. Al contrario, sia Ivan che Sonia avevano tentato di smentire la crisi, anche se le parole di entrambi erano apparse fredde e non erano riuscite a fugare i dubbi.

E persino il viaggio in Messico, che la coppia aveva organizzato lo scorso agosto, aveva dato l'impressione che tra loro le cose non stessero andando nel migliore dei modi. Ecco perché l'annuncio della bella sarda non ha stupito i fan del Trono Classico di Uomini e donne, apparendo ai più come una rivelazione inevitabile.

Uomini e donne: Sonia e Ivan prendono strade diverse

Fin dal giorno della scelta, avvenuta nella puntata serale di inizio marzo, Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez erano apparsi i meno affiatati tra le altre coppie nate nella prima parte della stagione.

I telespettatori di Uomini e donne avevano avuto l'impressione che lei fosse una sorta di ripiego dopo che Natalia Paragoni aveva deciso di lasciare la villa per corteggiare Andrea Zelletta (che poi l'ha scelta). La frequentazione tra lo spagnolo e la sua corteggiatrice è comunque durata circa sette mesi, anche se con tanti alti e bassi, dovuti soprattutto alla distanza. Il viaggio in Messico non è riuscito a salvare il salvabile e la freddezza degli ultimi tempi ha fatto il resto.

Nessun commento nei post altrui e un augurio di buon compleanno di Ivan a Sonia che è sembrato una dedica ad una cara amica sembravano confermare come la crisi fosse insanabile. L'annuncio della Pattarino ha fatto il resto. Affidandosi ad Instagram, l'ex corteggiatrice ha fugato ogni dubbio, scrivendo: "I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine".

La rottura come conseguenza del cambiamento

Nel suo post nel quale ha confermato la rottura con Ivan Gonzalez, Sonia Pattarino ha evitato qualsiasi polemica, non addossando alcuna colpa all'ex tronista di Uomini e donne.

Al contrario, ha parlato dell'inevitabile conseguenza di un cambiamento avvenuto in entrambi e dell'impossibilità di lottare per salvare le cose. Ha quindi aggiunto: "Si ama e si perde, è la vita, anche se non è facile e fa male all'anima". L'ex corteggiatrice ha poi chiesto rispetto e comprensione ai fan, consigliando di mettere sempre il cuore al primo posto. Sonia e Ivan sono la terza coppia della scorsa stagione di Uomini e donne ad essere giunta al capolinea dopo Angela e Alessio, Manuel e Giulia (le cui storie, in realtà, non erano mai davvero cominciate).

Al momento, invece, restano insieme Lorenzo e Claudia, Teresa e Andrea, Luigi e Irene che non sembrano avere nuvole all'orizzonte.