L’ex tronista Serena Enardu è stata tra le protagoniste più discusse della prima puntata di Temptation Island Vip. Appena varcato l’ingresso del villaggio dei single la quarantatreenne ha manifestato i propri dubbi sulla relazione con Pago: “A volte siamo come fratello e sorella. Ho bisogno di qualcosa in più ma lui non se ne rende conto”. Parole che hanno spiazzato il fidanzato che, quasi incredulo, ha assistito allo sfogo della fidanzata al pinnettu.

In seguito al cantante sono stati stati mostrati una serie di filmati in cui la Enardu, oltre a ribadire le sue perplessità sulla love story, si è avvicinata sempre più al single Alessandro Graziani.

Le esternazioni di Serena non hanno lasciato indifferente Giovanni Conversano. Quest’ultimo ha preso di mira l’ex fidanzata su Instagram Stories: ‘Qualsiasi cosa sembra andargli bene, basta che respiri”.

Affermazioni che hanno provocato la reazione piccata di Elga Enardu, sorella gemella di Serena: “Per cortesia ignorate le Stories di quel povero sfigato”.

L'ex tronista rivela le sue perplessità sulla relazione con Pago

Partenza con il botto per Temptation Island Vip. Fin dalla prima puntata fidanzati e fidanzate sono stati messi a dura prova dalle reazioni inaspettate dei rispettivi partner. Ciro Petrone non ha resistito alla tentazione di riabbracciare subito Federica Caputo e si è reso protagonista di una fuga in spiaggia verso il villaggio dei single.

Colpo di testa che ha determinato la squalifica dell’attore e della compagna. Dall’altra parte Damiano Er Faina è rimasto profondamente deluso dal comportamento di Sharon Macrì ed ha manifestato ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, l’intenzione di chiedere il falò di confronto.

In bilico anche il rapporto tra Serena Enardu e Pago con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha ammesso di non essere più sicura del suo rapporto con il cantante: “Vorrei essere stimolata in modo diverso, non sono completamente felice” - ha dichiarato la sarda che ha sottolineato che forse sarebbe giusto "andare quando manca qualcosa".

Conversano: 'Tutti i nodi vengono al pettine', Elga Enardu difende la sorella

Parole che non hanno lasciato indifferente Pago: “Mi girano, bisogna avere il coraggio di affrontare il problema. Così non va bene”. Ad infastidire l’artista anche il feeling tra la fidanzata e il single Alessandro Graziani, ventisettenne giocatore di pallavolo. Non è da escludere che il cantante chieda il falò di confronto nella prossima puntata.

Nell’attesa c’è da registrare la dura presa di posizione dell’ex fidanzato di Serena Enardu. Giovanni Conversano ha pubblicato una serie di Stories al vetriolo: “Tutti i nodi vengono al pettine” - ha sottolineato il quarantenne leccese sottolineando che non si meraviglia del comportamento della Enardu.

“È sempre stata questa. Era così anche nove anni fa e per tale motivo ci siamo lasciati. Siamo ancora all’inizio e non dirò tutto perché voglio vedere dove vuole arrivare”.

Conversano ha chiuso il suo intervento riferendo che all’ex sembra andare bene qualsiasi cosa: “Basta che respiri”. Immediata la risposta di Elga, gemella di Serena, che ha invitato i follower a non commentarlo. “Cerca un po’ di visibilità grazie a mia sorella”.