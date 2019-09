È stata una partenza con il botto quella che ha caratterizzato la prima puntata di Temptation Island Vip 2, andata in onda ieri 9 settembre su Canale 5. Fin dalle battute iniziali, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ha mostrato gli evidenti problemi tra qualche coppia, già alle prese con dei dubbi prima dello sbarco in Sardegna. Evidente, a tal proposito, l'avvicinamento di Serena Enardu al single Alessandro, motivo di delusione per il suo fidanzato Pago.

Anche la 'professoressa' dell'Eredità, Chiara Esposito, è sembrata ben disposta a mettersi alla prova, scatenando le prime rimostranze di Simone Bonaccorsi. Ma il grande protagonista del giorno è stato Ciro Petrone che, non riuscendo a restare separato dalla sua Federica Caputo, ha violato le regole del programma, correndo verso il villaggio delle fidanzate. Mossa che ha sancito l'eliminazione della coppia.

Prima puntata di Temptation Island Vip: la presentazione delle sei coppie

La parte iniziale della puntata di Temptation Island Vip 2 di ieri 9 settembre è stata ampiamente dedicata all'arrivo delle sei coppie scelte per il viaggio nei sentimenti. Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno spiegato di essere alle prese con un momento delicato del loro rapporto, tanto da vivere già separati. Serena Enardu e Pago, insieme da sei anni e mezzo, hanno dichiarato di voler capire se c'è ancora amore o se ormai la loro storia è diventata solo un'abitudine.

Se lui è apparso convinto, più dubbiosa è stata la versione dei fatti della fidanzata. Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi fanno coppia fissa da 10 mesi ma di recente lei si è avvicinata ad un altro, motivo per cui oggi vuole capire se tale distrazione potrebbe ripetersi. Hanno completato la lista Ciro Petrone e Federica Caputo, Sharon Macrì e Damiano ‘Er Faina’, Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Dopo il tradizionale ingresso di tentatori e tentatrici incappucciati, fidanzati e fidanzati hanno espresso le loro preferenze attraverso le ghirlande e si sono poi salutati, dividendosi nei rispettivi villaggi.

Fuga con eliminazione per Ciro Petrone

Proseguendo con il resoconto della prima puntata di Temptation Island Vip 2, i fidanzati sono apparsi fin da subito malinconici mentre alcune fidanzate si sono avvicinate ai single. È questo il caso di Serena, che ha esposto alcuni dubbi ad Alessandro, e di Chiara che si è sbilanciata con alcune rivelazioni che non hanno fatto piacere a Simone. Ma l'attenzione si è spostata soprattutto su Ciro, che non è riuscito a sopportare la distanza da Federica.

Per tale motivo, ha subito chiesto il falò di confronto che però la Caputo ha rifiutato, desiderando mettersi alla prova prima di concludere l'esperienza. L'attore si è quindi reso protagonista di una fuga verso il villaggio delle fidanzate, urlando a squarciagola il nome della sua compagna. I cameramen e la produzione hanno cercato, inutilmente, di fermarlo. Tale gesto non è piaciuto a Federica, che in questo modo non ha trovato le risposte ai suoi dubbi.

Inevitabile, invece, la conseguenza della fuga con la squalifica di Ciro e della Caputo. Ad annunciarlo è stata la Marcuzzi: "Devo chiedervi di lasciare il villaggio perché Ciro ha violato le regole del gioco. Un gesto romantico, il tuo, ma non hai rispettato i sentimenti di Federica che evidentemente voleva proseguire questo suo percorso".