Arriva finalmente su Mediaset la tanto attesa Serie TV ispirata al libro di Joel Dicker, "La verità sul caso Harry Quebert". Lunedì 2 settembre, infatti, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della fiction: saranno trasmessi il pilot ed il secondo episodio della prima stagione. Tutti coloro che non avranno l'opportunità di guardare la puntata d'esordio su Canale 5, potranno facilmente reperirne la replica sui siti ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nello specifico, si segnala che la replica della prima puntata de "La verità sul caso Harry Quebert" sarà disponibile solo ed esclusivamente online sul sito on demand Mediaset Play. Sul sito, infatti, è stata creata una pagina in cui, da questa settimana in poi, verranno caricate tutte le puntate che andranno in onda su Canale 5. Da ricordare che, per vedere tutte le repliche su Mediaset Play, è necessario registrarsi al sito attraverso la sua homepage.

La registrazione è gratuita e permette agli utenti di scaricare anche un'app con cui vedere le repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Anticipazioni puntata d'esordio

Le anticipazioni della prima puntata della serie ci rivelano che, nel lontano 1975, Harry Quebert, scrittore di successo alla ricerca d'ispirazione, decide di lasciare New York per trasferirsi a Sommerland nel Maine.

Lì, il trentatreenne incontra, nel corso di un temporale, una giovane del posto e si innamora di lei. Quello che all'apparenza sarebbe potuto sembrare soltanto un incontro casuale, ben presto si trasforma nell'inizio di una vera e propria storia d'amore contrastata e segreta. La coppia, infatti, è costretta a nascondere il proprio rapporto agli occhi della gente a casa dell'età di Nola che ha solo 15 anni.

Dopo essersi frequentati per qualche mese, Nola ed Harry decidono di fuggire insieme, ma la notte della fuga la ragazza sparisce nel nulla dopo essere stata inseguita da un uomo fin dentro al bosco. A questo punto la narrazione si sposta nel 2006 e si concentra su Marcus, amico ed ex allievo di Harry, che, dopo aver avuto molto successo con la pubblicazione del suo primo libro, è alla ricerca dell'ispirazione per scriverne un secondo.

Per questa ragione, decide di andare a trovare Harry e scopre che il suo amico ha avuto una relazione amorosa con una giovane scomparsa 33 anni prima. Finito il suo soggiorno a casa di Quebert riparte, senza sapere che, di lì a poche settimane, il suo mentore sarà arrestato con l'accusa di omicidio. Nel giardino di Harry, infatti, viene ritrovato lo scheletro di Nola, seppellita insieme al libro "Le origini del male".

A quel punto, Marcus di ritornare nel Maine ed aiutare il suo amico nel provare la sua innocenza. Così si reca a casa sua e brucia tutti i ricordi che Harry ancora conservava di Nola. Poi si reca in tutti i posti in cui i due amanti si incontrarono 33 anni prima, fra cui anche la stanza del motel in cui Harry si trovava la notte in cui Nola sparì.