La nuova stagione del Trono Over di Uomini e donne si è aperta con le prime due registrazioni che verranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre. Il ritorno in studio di dame e cavalieri è stato caratterizzato dalla presenza di tanti volti noti, tra i quali non potevano mancare Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Entrambi hanno subito confermato di aver chiuso ogni rapporto già all'inizio dell'estate dopo che, la scorsa primavera, lui aveva tentato un avvicinamento, richiamando in studio la sua ex.

Nel corso della registrazione che si è tenuta sabato 7 settembre presso gli studi Elios di Roma, però, la Platano ha chiaramente dimostrato di provare ancora qualcosa per Riccardo, infatti non è riuscita a trattenere le lacrime in seguito ad alcune affermazioni del cavaliere. A correre in suo soccorso, in questa circostanza, è stato Armando Incarnato.

Trono Over di Uomini e Donne: Armando rimprovera Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne divulgate da Il Vicolo delle News riportano dello scontro che si è tenuto durante la seconda registrazione del Trono Over tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Quest'ultimo ha accusato il rivale di non essere interessato ad alcuna dama, mentre il pugliese ha risposto chiamando in causa ancora una volta la sua relazione con Ida Platano.

Ha spiegato di aver provato a chiarirsi con lei, raggiungendola a Brescia nel mese di giugno, ma nonostante ciò non ha ottenuto le risposte che desiderava. La dama di origini siciliane, infatti, pare lo abbia messo subito a tacere, non concedendo alcuno spazio ad un ritorno di fiamma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Armando a questo punto ha rimproverato Riccardo perché con il suo comportamento continuerebbe a tenere legata a sé la Platano, senza lasciarla libera di conoscere altre persone. Incarnato ha anche aggiunto che sarebbe interessato a frequentarla se lei fosse pronta ad andare avanti.

Ida corre in bagno in lacrime

Proseguendo con le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano si è sentita chiamata in causa dalla discussione tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Maria De Filippi ha provato a chiederle di esprimere le sue sensazioni, ma la dama non è riuscita ad aggiungere altro, uscendo poi dallo studio e correndo in bagno.

Incarnato ha cercato di raggiungerla per consolarla, mentre Riccardo ha preferito non fare nulla. Interpellato dalla De Filippi in merito alla possibilità di avere un ennesimo confronto con Ida, il cavaliere tarantino ha spiegato di non volerla seguire per un motivo ben preciso: sebbene il suo cuore lo spinga verso il backstage per tirare su di morale l'ex compagna, lui non vuole fare un passo indietro perché la loro storia è ormai definitivamente conclusa.