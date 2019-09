Ormai manca poco al debutto della nuova stagione di Temptation Island Vip, e già cominciano a circolare le prime anticipazioni. Infatti è stata proprio la redazione del programma a pubblicare sui suoi account social ufficiali un video che mostra Damiano Er Faina decisamente adirato dopo aver visto un filmato che presumibilmente lo ha informato dei primi comportamenti della fidanzata Sharon.

Il concorrente romano non avrebbe affatto gradito queste immagini, sfogando la sua rabbia dopo essere uscito dal pinnettu.

Damiano Coccia sfoga la sua rabbia dopo essere stato al pinnettu

Il video diffuso sui social dagli autori del reality-show prodotto da Maria De Filippi mostra lo youtuber molto provato probabilmente dopo aver visualizzato un filmato che riguarda la sua ragazza, Sharon. Il 31enne, visibilmente nervoso, pare sia uscito dal pinnettu decisamente adirato, per poi raggiungere gli altri concorrenti al villaggio.

Qui si sarebbe sfogato soprattutto con Pago, chiedendosi perché la fidanzata avrebbe agito in quel modo. Inoltre avrebbe aggiunto che per lui, superato un determinato limite, sarebbe piuttosto difficile tornare indietro.

Oltre ai primi spoiler sulla reazione di Damiano, Temptation Island Vip ha diffuso anche il video di presentazione della coppia composta da Er Faina e dalla bella Sharon Macri. Entrambi hanno spiegato che la loro relazione non sta riscontrando particolari problemi, mentre Coccia ha chiarito che ha deciso di partecipare al programma per dimostrare che se due persone sono unite da un vero amore, nulla può scalfirlo.

A quanto pare, però, tenendo conto della clip sullo sfogo del concorrente capitolino divulgata in queste ore, sembra proprio che l'avventura a Temptation Island Vip non sia cominciata nel migliore dei modi. Ci si chiede infatti - siccome non sono state mostrate le immagini visualizzate da Coccia - cosa abbia potuto scatenare la sua ira: probabilmente Sharon ha parlato male di lui con le altre fidanzate, oppure ha manifestato un certo interesse verso uno dei single del docu-reality.

Ad ogni modo, per adesso l'unica certezza è che Damiano ha già dovuto masticare amaro e che probabilmente non si aspettava di vedere determinate cose da parte della compagna.

Lo youtuber criticato per il suo approdo a Temptation Island Vip

Lo youtuber romano in passato ha spesso criticato il programma, accusando i concorrenti di lasciarsi andare con eccessiva facilità tra le braccia dei tentatori, dimenticandosi così in un battibaleno dei rispettivi compagni di vita.

In seguito a queste dichiarazioni, dopo aver appreso della sua partecipazione a Temptation Island Vip, sia il pubblico che diversi personaggi del mondo dello spettacolo lo hanno attaccato, tacciandolo di incoerenza.

In realtà, Er Faina ha chiarito fin da subito di aver accettato di diventare un protagonista della trasmissione proprio per dimostrare che, quando un sentimento è vero e consolidato, nulla può sconvolgerlo.

E chissà che, dopo aver visionato il filmato che ultimamente ha scatenato la sua rabbia, non stia cominciando a ricredersi.