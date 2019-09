Lunedì 9 settembre è stata trasmessa la prima puntata di Temptation Island Vip2. A far discutere e dividere l'opinione pubblica ci hanno pensato Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. In particolare la ragazza è emersa per il suo comportamento troppo esuberante.

Simone è apparso piuttosto infastidito dai modi di fare della sua fidanzata. Inoltre, un ulteriore motivo di delusione da parte di Mister Italia è stato quello di vedere la sua fidanzata di nuovo con una sigaretta in mano.

Il Bonaccorsi sarebbe rimasto deluso, poiché convinto di aver fatto smettere di fumare la sua donna in passato. Quest’ultima circostanza ha fatto un po’ sorridere i tanti telespettatori, in quanto Mister Italia ha ricordato Nicola Panico quando rimproverò l’allora fidanzata Sara Affi Fella.

La segnalazione di Deianira Marzano

Deianira Marzano ha puntato il dito contro Simone Bonaccorsi. La blogger, rivolgendosi ai suoi follower, ha confessato di avere delle informazioni compromettenti sul giovane.

Nella giornata di oggi 10 settembre, Deianira ha mantenuto la promessa. Con l’aiuto di Amedeo Verza, la giovane rivelato che il Bonaccorsi avrebbe tradito la sua fidanzata. La Marzano ha dichiarato di essere stata contattata dalla diretta interessata. Inoltre, ha riferito di avere in mano delle prove che testimoniano quanto detto: “Fino ad ora non c’erano video per Chiara, allora adesso lo faccio vedere io”.

La blogger partenopea non si è fermata qui, perché ha parlato di un secondo tradimento: “Mentre ieri, faceva la parte di quello tradito in passato i mesi scorsi se la spassava con altre ragazze.” Infine, Deianira Marzano ha lanciato l’affondo sulla coppia: “Tra Chiara e Simone non saprei chi scegliere”.

Chiara e Simone di Temptation Island Vip

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono una delle sei coppie partecipanti a Temptation Island Vip 2.

Lui è stato eletto come Mister Italia 2018, ma non è l’unico titolo che detiene. Chiara invece, grazie alla sua bellezza ha sempre lavorato nel campo della moda. La notorietà della Esposito è arrivata con l’Eredità, in cui svolgeva il ruolo di professoressa. I due ragazzi si conoscono da quando sono giovanissimi, lei 15 anni e lui 17. Fin da subito hanno mostrato di avere un certo feeling, ma poi furono divisi per 5 mesi.

Una volta ritrovati, Chiara e Simone hanno ripreso a stare insieme, ed oggi si giurano amore eterno. Nel video di presentazione ufficiale del reality, la coppia ha spiegato di aver scelto di partecipare per mettere in gioco i propri sentimenti. Inoltre, vorrebbero riflettere sulle proprie sensazioni, visto che sono ancora molto giovani.