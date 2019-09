Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo sono stati gli indiscussi protagonisti della terza puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 23 settembre. La coppia ha deciso di lasciarsi dopo il falò di confronto anticipato, ma a esserne uscito con le "ossa rotte" è stato soprattutto lui. Il suo comportamento, tenuto nel villaggio delle fidanzate, non è risultato gradito al pubblico da casa, né tanto meno la sua aggressività mostrata nei confronti della Caldonazzo e subito messa a tacere da Alessia Marcuzzi.

A peggiorare le cose sono arrivate anche le dichiarazioni della moglie di Andrea, che ha confermato di essere stata tradita durante il matrimonio. Il rapporto nato con la single Zoe Mallucci, nelle settimane delle riprese, è stato duramente criticato, soprattutto considerata la differenza d'età tra i due. Ma chi pensava che la loro fosse solo un'attrazione di convenienza, dettata dai meccanismi del programma, dovrà ricredersi: Zoe e Andrea, infatti, continuerebbero a frequentarsi anche dopo la fine dell'esperienza in Sardegna.

La foto pubblicata da Zoe e Andrea

Durante il falò di confronto a Temptation Island Vip 2, Nathaly Caldonazzo ha inveito contro Andrea Ippoliti, ricordandogli che la single Zoe ha solamente cinque anni in più della figlia di lei. Nei giorni in Sardegna, fidanzato e tentatrice si erano abbandonati a colloqui particolarmente intimi oltre che a una lunga serie di effusioni, abbracci e carezze. Non solo: si erano persino recati nell'appartamento di lei, dove erano stati insieme per diversi minuti senza le telecamere a seguito.

Ma come si è evoluta la loro storia alla fine delle riprese? È stato solo un rapporto fugace, iniziato e finito davanti alle telecamere? Una foto pubblicata nei rispettivi profili Instagram lascerebbe presagire a qualcosa di ben diverso. Andrea, infatti, ha postato una Stories da Fregene, in un ristorante fronte mare. Si è trattata della medesima location immortalata da Zoe: anche lei Fregene, nello stesso locale e persino con gli stessi piatti adagiati sul tavolo.

Lo scatto poi prontamente rimosso

A distanza di breve tempo dalla pubblicazione sulle Instagram Stories, Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci hanno cancellato le foto, che però non sono sfuggite all'attento pubblico di Temptation Island Vip 2. Chi aveva dubbi sul reale interesse della tentatrice per il fidanzato di Nathaly Caldonazzo è stato dunque chiamato a ricredersi: Zoe e Andrea continuano a frequentarsi anche dopo la fine della loro esperienza in Sardegna.

Sarà amore o sola amicizia? Sarà necessario pazientare ancora qualche settimana per sapere gli esiti di questo rapporto, ovvero fino alla puntata conclusiva del docu-reality nel quale viene fatto il resoconto sugli sviluppi delle storie a un mese dalla fine delle riprese. Fino ad allora gli ex protagonisti, da regolamento, dovrebbero restare in silenzio nei social network.