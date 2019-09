Nella giornata di martedì 24 settembre si è registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, "Uomini e Donne", dedicato agli over, dove la protagonista principale è stata la dama bresciana Ida Platano che, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Riccardo Guarnieri, ha incominciato a uscire con Armando Incarnato. La dama bresciana ha ammesso che con Armando c'è stata una forte intesa, tanto che i due hanno dichiarato davanti a tutti di essersi baciati.

Armando e Ida sempre più vicini

Come avrà reagito l'ex della Platano, Riccardo Guarnieri, a questa novità assoluta? Se l'intesa tra Armando e la bresciana era uno degli ultimi pensieri del pubblico, sicuramente lo era ancor meno per il pugliese, che è rimasto di sasso davanti all'inaspettata notizia.

Maria De Filippi ha quindi sollecitato Riccardo, chiedendogli cosa ne pensasse di questa nuova frequentazione di Ida, ma il cavaliere ha dichiarato di sentirsi confuso, segno di essere andato completamente in tilt, tanto da rifiutare perfino il corteggiamento di una dama che era entrata in studio proprio per conoscerlo.

Stando alle prime anticipazioni sulla registrazione effettuata martedì 24 settembre, Armando ha ammesso di non aver riscontrato un grande feeling con Valentina, cosa che, invece, non è successa con Ida Platano. Valentina, però, sembra non aver preso per niente bene le parole del napoletano, tanto che, dopo aver appreso del bacio tra Armando e Ida, ha preferito troncare di netto e defilarsi, per poi ballare con Riccardo Guarnieri, con cui sembra si stia instaurando una bella intesa.

Riccardo simpatizza con Valentina: la reazione di Ida

A fine registrazione il cavaliere pugliese ha ammesso di essersi trovato bene con Valentina, tanto da volerla portare a cena fuori, ma le sue parole hanno fatto andare su tutte le furie la Platano, che ha reagito dicendo che il comportamento di Riccardo aveva il sapore di una ripicca.

Altro colpo di scena, avvenuto nel corso dell'ultima registrazione, è stato il due di picche che Jean Pierre ha dato a Gemma Galgani, ammettendo di non essere particolarmente attratto dalla dama torinese.

Gemma ha cercato di fare cambiare opinione al cavaliere, scatenando però l'ira di Tina Cipollari e di Gianni Sperti, che hanno invitato la dama a dedicarsi maggiormente ai suoi pretendenti. Gemma dovrà fare i conti con questa ennesima delusione, anche se la frequentazione con Pietro sembra compiacere la dama torinese. Nel frattempo Gianfranco non sembra aver preso bene le parole di Gemma su Jean Pierre, quindi ha deciso d'interrompere la frequentazione con la torinese.