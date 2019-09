Oggi 18 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda la terza puntata settimanale di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni, dopo la discussione tra Pamela e Stefano, vi sarà un nuovo accesissimo scontro che vedrà come protagonisti Cristina Incorvaia e David Scarantino. I due reduci da Temptation Island, secondo le anticipazioni riportate dalle "talpe" de Il Vicolo delle News, non risparmieranno accuse e recriminazioni reciproche, dando il via a una furiosa lite che costringerà la conduttrice a intervenire.

Spoiler trono over: volano parole grosse tra David e Cristina

Torna in onda oggi 18 settembre un nuovo appuntamento con Uomini e donne, dedicato al segmento senior. Da quanto si apprende attraverso le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news, saranno ospiti in studio, due ex protagonisti della passata stagione del dating show, reduci anche dall'esperienza di Temptation Island, ovvero Cristina e David.

Come è già ben noto i due, dopo il falò di confronto, avevano deciso di uscire insieme dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, salvo poi tornare sui loro passi e decidendo d'interrompere la loro relazione poche ore dopo il confronto finale.

Oggi la ex coppia, racconterà la propria esperienza all'interno di Temptation, durante la quale la Incorvaia aveva stretto un forte legame con il single Sammy (ospite anche lui in studio). A quanto pare, sempre secondo le prime indiscrezioni, tra Cristina e David, nel corso dell'intervento in puntata, la situazione degenererà, con tanto di insulti e parole grosse, segno che la loro relazione si è interrotta in malo modo.

Maria De Filippi interverrà per sedare la lite tra David e Cristina

Dopo le scintille tra Pamela e Stefano andate in onda ieri pomeriggio (e che proseguiranno anche nella puntata odierna), anche oggi il clima all'interno del Trono Over sarà incandescente, tanto che la stessa Maria De Filippi, sarà costretta a intervenire per placare gli animi tra David e Cristina, invitandoli a ristabilire la calma e la quiete.

Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Jara Gaspari e Nicola Balestra interverranno in studio per annunciare di essere in attesa di un maschietto. Un lieto fine per i due che si sono conosciuti proprio nel programma e che ora sono pronti a formare una nuova famiglia. In studio, nel parterre maschile, sarà presente il papà di lei, il quale ha deciso di cercare l'anima gemella, proprio come la figlia, nel dating-show di Maria De Filippi. Appuntamento per oggi 18 settembre a partire dalle 14:45 su Canale 5.

Sul sito Witty Tv è possibile rivedere quanto già andato in onda, oltre alle numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.