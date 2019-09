La quarta puntata di Temptation Island Vip sarà decisiva per le coppie di famosi che si sono avventurati nel viaggio dei sentimenti. Una delle fidanzate potrebbe abbandonare, senza falò di confronto, il programma e Silvia sarà molto vicina a Valerio.

Spoiler quarta puntata: una ragazza decide di lasciare il fidanzato senza affrontare il falò

La prossima puntata di Temptation Island Vip avrà dei risvolti inaspettati e la situazione all'interno delle coppie diventerà sempre più clamorosa.

Il colpo di scena principale sarà una mossa mai vista nelle edizioni precedenti: una delle fidanzate, infatti, prenderà la decisione di lasciare il programma in un modo inconsueto. La ragazza sceglierà di uscire senza il suo fidanzato, senza nemmeno affrontare il falò di confronto. Chi sarà? Secondo le anticipazioni di Temptation Island potrebbe trattarsi di Chiara. Nel promo, infatti, Alessia Marcuzzi annuncia a Simone che è accaduto qualcosa di inaspettato e decisivo per la sua relazione e il ragazzo appare molto preoccupato.

Il più bello d'Italia, infatti, nella puntata precedente aveva dichiarato di voler sposare la sua fidanzata all'uscita dal programma. Come la prenderà se sarà proprio lei la concorrente che abbandonerà tutto senza di lui?

Crisi per Gabriele Pippo: Silvia nel letto con il single Valerio

Un'altra coppia che sarà al centro del prossimo appuntamento con il gioco dell'amore, sarà quella formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado.

La ragazza aveva già provocato le ire del figlio di Pippo Franco nella precedente puntata, con alcuni discorsi sul suo rapporto. Nel corso della prossima serata, secondo le anticipazioni di Temptation Island, Silvia si spingerà molto oltre. La ragazza inviterà il single Valerio nella sua casa e i due saranno molto vicini nel letto. Sicuramente Gabriele prenderà malissimo questo comportamento, vista la reazione di lunedì scorso.

La crisi proseguirà anche per la coppia di Pago e Serena. I due sembreranno arrivati a un livello di incomprensione irrecuperabile, tanto che il cantante confiderà di essere arrivato al limite e di stare per crollare. La Enardu continuerà la sua conoscenza con il single e avrà sempre maggiori dubbi sulla sua storia d'amore. Nella quarta puntata di Temptation Island, inoltre, arriverà anche l'atteso confronto tra Anna Pettinelli e il suo fidanzato Stefano Macchi.

La speaker nella scorsa puntata ha notato una certa complicità tra il suo compagno e la Cecilia e non ha resistito: ha bloccato la visione ed è andata in crisi. Arriveranno anche Alex Belli e Delia Duran: secondo il magazine di Uomini e Donne, la ragazza avrebbe già stretto una bella amicizia con il single dai capelli lunghi. Non resta che aspettare lunedì 30 settembre per seguire gli sviluppi delle storie d'amore dei Vip.