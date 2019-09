Davide Devenuto ha rilasciato in diverse interviste alcune dichiarazioni che lasciano intendere la sua chiara volontà di volersi prendere una pausa da Un posto al sole. La soap ha da sempre abituato i fan alle pause dei suoi protagonisti: gli attori ciclicamente si alternano dando spazio a diverse storyline e a nuovi personaggi. Tuttavia la decisione di fermarsi di Davide Devenuto sembra essere molto più seria che in altre circostanze.

Dopo tanti anni pare, però, che il suo ruolo in Un posto al sole inizi a stargli un po' stretto e l'attore ha iniziato a guardarsi intorno. Ultimamente Davide aveva già fatto un'esperienza totalmente diversa partecipando al programma "Celebrity Masterchef" ottenendo un ottimo terzo posto e attualmente ha ricevuto molti consensi come antagonista nella fiction Rosy Abate 2.

'Sto per prendermi una pausa'

Le sue parole suonano un po' come un addio, pare che Andrea Pergolesi, oramai abbia raccontato tutto quello che aveva da dire e Davide si sente pronto per affrontare nuove esperienze.

L'attore ha dichiarato di volersi prendere una pausa, se da un lato non ha parlato di addio, è anche vero che non ha specificato quanto possa essere lunga questa sosta. Va aggiunto che gli attori spesso si assentano, ma difficilmente accompagnano la loro pausa con tali dichiarazioni, il che lascia pensare che ci sia un disagio più profondo alla base. Dopo un percorso così lungo, Davide ha dichiarato che deve tantissimo al ruolo di Andrea, perché gli ha donato popolarità e successo, tuttavia ha poi proseguito, affermando che col passare del tempo i personaggi si esauriscono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Una vita nella soap

Andrea è oramai uno dei veterani della soap, Il suo personaggio è presente nella soap sin dal 2003; inizialmente il suo ruolo doveva durare per poco tempo, ma poi i fan si affezionarono molto alla sua storia d'amore con Viola e l'attore divenne un regular del cast. Il personaggio di Andrea, col passare del tempo, ha abbandonato quel ruolo di ragazzo guascone e sognatore, che lo contraddistingueva all'inizio.

Negli anni ha avuto tre importanti storie d'amore, la prima con Viola, in seguito con Elena da cui ha avuto una figlia e per finire con Arianna, sua attuale compagna nella soap. Inoltre una piccola curiosità, ebbe un flirt anche con Carmen, interpretata da Serena Rossi, che poi è diventata la sua compagna nella vita reale. Sempre Andrea nella serie tv ha lavorato come fotografo, sua prima e grande passione, come investigatore privato, cameriere ed attualmente ha iniziato a muovere i primi passi come chef.

Pronto a lasciare la soap

Va ricordato inoltre che in precedenza l'attore aveva rilasciato un'altra dichiarazione che aveva spiazzato i fan, nel quale affermava che pensava spesso di abbandonare la soap, negli ultimi tempi, poiché fare da pendolare tra Roma e Napoli era sempre più difficile. In virtù del successo che ha ottenuto nel ruolo del boss Antonio Costello in Rosy Abate 2, bisognerà attendere per capire cosa deciderà di fare l'attore, per ora non resta che salutarlo e aspettare fiduciosi il suo ritorno.