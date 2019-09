Davide Devenuto è uno dei volti storici di Un posto al sole, dove interpreta il simpatico Andrea Pergolesi da circa quindici anni. Attivo quasi quotidianamente nelle trame della soap partenopea, dove in questo periodo rappresenta il punto di riferimento maschile per la piccola Mia, il personaggio di Andrea in futuro potrebbe lasciare il Vulcano dove lavora insieme alla compagna Arianna. L'annuncio è stato dato proprio dal suo interprete, Davide Devenuto, che in una recente intervista nel settimanale 'Grazia' ha dichiarato di essere pronto a prendersi una pausa dalle riprese per iniziare nuove avventure lavorative.

Il suo desiderio? Dedicarsi ad altri progetti cinematografici dopo la recente esperienza nella seconda stagione di Rosy Abate, fiction di grande successo trasmessa su Canale 5.

La pausa dal set dopo quindici anni

Brutte notizie per i fan di Andrea Pergolesi e del suo interprete, l'amatissimo attore Davide Devenuto. Intervistato dal tabloid 'Grazia', l'attore ha annunciato la propria decisione di allontanarsi per qualche tempo dalla soap che lo ha reso celebre.

Queste le sue parole: "Quindici anni sono tanti. Ad Andrea devo tanto. Mi ha dato popolarità e successo. Per me Un posto al sole rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo, ma sto per prendermi una pausa". Nella sua dichiarazione, che lascia ben pochi dubbi in merito alle intenzioni per il futuro, l'attore ha tuttavia parlato solo di una 'pausa', lasciando presagire ad un suo possibile ritorno in futuro nel cast della soap partenopea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Resterà da capire come verrà giustificata la sua assenza e se essa minerà in qualche modo il suo rapporto con Arianna e il lavoro al Vulcano. Lascerà Napoli per cominciare un nuovo lavoro altrove? O verrà semplicemente non più coinvolto nelle trame, come accaduto di recente per Teresa? Al momento, infatti, il personaggio di Andrea è presente quasi ogni giorno, risultando un punto di riferimento per Mia e Alex Parisi ma non solo.

Il desiderio di lavorare con i grandi registi

Oltre ad essere il volto di Andrea Pergolesi in Un posto al sole, in questo periodo Davide Devenuto è anche l'interprete del boss della camorra Antonio Costello nella fiction di Canale 5 Rosy Abate 2. Si tratta di un ruolo del tutto inedito per lui, che veste i panni del cattivo, a differenza di quanto accade nella soap partenopea. Sono tanti i commenti positivi a lui rivolti per questa nuova esperienza in televisione, ma in futuro l'attore vorrebbe dedicarsi a qualcosa di diverso.

Sempre al settimanale 'Grazia', infatti, ha spiegato di sognare il passaggio al mondo del cinema, magari lavorando con grandi registi del calibro di Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino o Matteo Garrone.