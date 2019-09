Nella puntata di Temptation Island Vip di ieri, 23 settembre, Nathalie Caldonazzo ha lasciato il fidanzato Andrea dopo un duro scontro al falò di confronto. Alessia Marcuzzi ha dovuto intervenire per calmare gli animi. I due si sono lasciati e sui social anche la moglie di Andrea ha detto la sua.

Nathalie Caldonazzo furiosa con Andrea al falò di confronto

È stata decisamente una puntata esplosiva, la terza di Temptation Island Vip.

Le coppie rimaste all'interno del villaggio stanno attraversando momenti ricchi di ostacoli, lacrime e litigi. Nathalie Caldonazzo ha richiesto un falò di confronto con il suo compagno, dopo aver visualizzato dei video che lo riprendevano in atteggiamenti molto intimi con la single Zoe. Tra i due c'è stato un forte litigio, fatto di accuse reciproche. Andrea, infatti, ha dato a Nathalie la responsabilità di quanto accaduto, affermando che il suo comportamento è stato una conseguenza dei balli e delle parole che lei ha riservato ai single nei primi video.

Il confronto tra i due è diventato molto acceso, tanto da costringere Alessia Marcuzzi ad intervenire nei confronti dell'uomo per chiedergli di essere meno aggressivo. La Caldonazzo non è stata indulgente con Andrea, restando ferma sulla sua posizione senza mostrare alcuna intenzione di perdonarlo. Dopo averlo visto con la single entrare in casa, non ha avuto dubbi: la loro storia sarebbe finita lì. La coppia si è lasciata andare a recriminazioni reciproche prima che Nathalie interrompesse l'incontro mettendo fine per sempre alla loro storia.

Dopo il falò di confronto, sui social è intervenuta la moglie di Andrea

Sui social è spuntata anche la moglie di Andrea Ippoliti (i due si stanno ancora separando) che, dopo aver visto il falò di confronto con Nathalie Caldonazzo, ha voluto dire la sua sui social. Sul suo account Instagram, Daniela Pandini ha affermato di essere stata tradita tre anni fa e che i suoi figli si vergognano del padre. Queste dichiarazioni sono la conseguenza di quanto detto da Andrea durante il litigio in televisione.

L'uomo infatti, per difendersi dalla accuse di Nathalie ha tirato in ballo il suo matrimonio che è durato 15 anni dicendo che non aveva mai tradito. La Pandini, ufficialmente ancora sua moglie perché la separazione non si è ancora conclusa, ha deciso così di usare Instagram per ricordare all'uomo il suo tradimento e la conseguente separazione voluta dalla donna per punirlo di quanto aveva fatto. Inoltre, la moglie ha aggiunto di provare con i figli pena e vergogna per lui.

La delusione serpeggia anche tra gli altri Vip di Temptation Island: Serena Enardu dopo aver visto dei video in cui Pago parlava di lei, ha pianto molto. Gabriele è stato molto deluso dalla sua fidanzata che ha visto approcciarsi al single Valerio e ha espresso la decisione di volerla lasciare. Non resta che scoprire nella prossima puntata quale delle coppie resisterà a questo viaggio nei sentimenti.