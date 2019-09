Sono giunte le anticipazioni della soap Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 1° ottobre al 4 ottobre alle ore 20.45 circa su Rai 3. Al centro delle trame ci sarà Renato che crederà fermamente che Adele ricambi il suo interesse sentimentale, mentre Alex scoprirà qualcosa sulla relazione segreta tra Vittorio e la bella Anita.

Marina e Fabrizio, il rapporto si fa più intenso

Gli spoiler di Un posto al sole della settimana dal 1° ottobre al 4 ottobre ci rivelano che Renato non riuscirà a reprimere il suo interesse per la madre di Susanna, in quanto sarà certo che anche lei sia attratta da lui.

Il rapporto tra Marina e Fabrizio, invece, diventerà ancora più solido anche grazie alla loro bella complicità. Parallelamente a tale vicenda le anticipazioni ci rivelano che la dolce Alex scoprirà qualcosa sulla relazione segreta tra il fidanzato ed Anita, mentre quest'ultimo ne sarà totalmente all'oscuro.

La dolce Alex, dopo la terribile scoperta sull'amato, si chiuderà totalmente in sé stessa e prenderà una decisione molto dolorosa, mentre Renato invece si renderà conto di aver fatto un passo falso per cui sarà costretto, suo malgrado, a fare i conti con la realtà.

Infine Roberto cercherà di far tornare Marina coi piedi per terra, ma lei non vorrà rinunciare alla sua nuova e bella storia d'amore. Il Tycoon, poi, al corrente della tensione tra il figlio e Serena gli proporrà di trasferirsi da lui.

Spoiler di Un posto al sole: una coppia scoppia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Alex lascerà Vittorio senza dirgli il reale motivo del suo gesto.

In seguito prenderà anche un'altra inaspettata decisione. Renato, invece, dopo essere stato rifiutato da Adele, sfogherà tutto il suo malumore contro Nadia e contro Diego per cui Raffaele cercherà di farlo ragionare. Il portiere, poi, cercherà di rassicurare la bella ucraina e farà una scoperta che lo lascerà senza parole.

Alex, intanto, deciderà di lasciare il lavoro al Vulcano per tagliare ogni ponte con il giovane Del Bue, mentre la crisi tra Filippo e Serena proseguirà.

A complicare ancor più la drammatica situazione ci penserà un invito che la donna riceverà.

Gli spoiler ci raccontano inoltre che Vittorio prenderà atto che la sua storia d'amore con Alex è giunta al capolinea, mentre quest'ultima e la sorellina si prepareranno a lasciare Palazzo Palladini. Infine, mentre le cose tra Serena ed il marito non accenneranno a migliorare, Denis farà una strana proposta a Giulia che si ritroverà a prendere una decisione davvero difficile.

L'appuntamento con la soap partenopea, ricordiamo, sarà dal lunedì al venerdì dalle 20.45 circa dopo la bella trasmissione "Storie Minime".