Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda stasera verrà finalmente svelato l'esito del processo a carico di Manlio Picardi. Il risultato del dibattimento scatenerà una piccola reazione a catena, poiché Renato si sentirà finalmente libero di poter corteggiare Adele, mentre Niko si appresterà a fare un'importante proposta alla sua amata Susanna. Nel frattempo, Marina continuerà la sua difficile lotta per far assolvere suo padre, ma stavolta avrà un nuovo valido alleato.

Termina il processo a Manlio

Lunedì 2 settembre

Filippo si renderà conto che Serena ultimamente è fortemente a disagio; inoltre noterà che la moglie ha sviluppato una notevole confidenza con Leonardo, tali atteggiamenti lo indurranno a pensare che tra i due possa essere successo qualcosa a sua insaputa. In seguito alla lettura della sentenza del processo a Manlio, Renato prenderà coraggio, iniziando a mostrare tutto il suo interesse verso Adele, ma questo lo porterà irrimediabilmente a trascurare Nadia. Nel frattempo Anita metterà Vittorio alle strette.

Niko chiede a Susanna di sposarlo

Martedì 3 settembre

Dopo aver superato l'esame di abilitazione forense, Susanna troverà ad attenderla una sorpresa inaspettata. Niko le chiederà, in modo molto romantico, di sposarlo. Sempre più distratto da Adele, Renato cercherà comunque di ricucire il suo rapporto con Nadia. Filippo si sfogherà con Leonardo: in seguito dovrà decidere se perdonare o meno Serena.

Susanna e Niko affrontano le famiglie

Mercoledì 4 settembre

Marina e Alberto continueranno a scontrarsi, nel frattempo Arturo prenderà una decisione molto sofferta. Filippo e Serena litigheranno duramente e la donna inizierà a dubitare del proprio comportamento. Alex sarà sempre di più sotto stress a causa delle responsabilità familiari. Susanna e Niko dovranno annunciare la notizia alle loro famiglie.

Marina chiede aiuto a Fabrizio

Giovedì 5 settembre

L'improvvisa decisione di Arturo agiterà Marina: la donna, ormai disperata, deciderà di chiedere nuovamente aiuto a Fabrizio Rosato. Vittorio cercherà di elaborare un piano per poter salvare la trattoria della mamma di Alex, ma per farlo avrà bisogno dell'aiuto del suo amico Patrizio. Tuttavia convincerlo non sarà affatto un'impresa facile.

Beatrice contatta Niko

Venerdì 6 settembre

Patrizio valuterà con molta attenzione l'offerta di Vittorio e si appresterà a dargli una risposta definitiva.

Alex dovrà fare i conti con una situazione familiare sempre più delicata; nel frattempo sua sorella Mia si appresterà fare un incontro molto importante. Beatrice si recherà da Niko con una richiesta che lo lascerà senza parole.