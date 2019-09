Comincia oggi, 2 settembre, una nuova e intensa settimana di programmazione per la telenovela Il Segreto, in onda a partire dalle ore 15:35 circa su Canale 5. Quest'orario avrà ancora breve durata, visto che stanno per prendere il via i palinsesti autunnali di Canale 5 con il ritorno di Pomeriggio Cinque (dal 9 settembre) e di Uomini e Donne (dal 16 settembre). Ciò dovrebbe anche sancire il ritorno delle soap sia il sabato che la domenica pomeriggio.

In attesa di questi cambiamenti, le trame della serie spagnola ambientata a Puente Viejo continueranno ad essere caratterizzate da numerosi colpi di scena con l'intrecciarsi di buone e cattive notizie: Roberto rifiuterà la proposta di Donna Francisca, informando persino Maria di quanto accaduto. Elsa, invece, ascolterà la versione dei fatti di Alvaro in merito alla morte della sua fidanzata Chiara. Ma ben presto si scoprirà la verità sul dottore. Per Fe giungerà il momento di lasciare Puente Viejo e di salutare l'amato Mauricio.

Il Segreto anticipazioni: Elsa crede alla versione di Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 2 al 6 settembre si aprono con il chiarimento tra Alvaro ed Elsa in seguito alle insinuazioni di Isaac. Il medico confermerà il suicidio della fidanzata Chiara, ma preciserà che questa notizia è stata celata dai suoi genitori per fare in modo che la giovane venisse seppellita in terra consacrata.

Elsa crederà alle parole del dottore e, poco dopo, rivelerà a Consuelo di non escludere un futuro insieme a lui, pur nella consapevolezza di non provare amore.

Ma ben presto si scoprirà che l'uomo non è stato sincero. Sarà Antolina a sorprendere dei malviventi mentre si introdurranno di nascosto al dispensario per ricordare ad Alvaro che dovrà pagare il debito contratto con loro. La moglie di Isaac avrà quindi un faccia a faccia con Fernandez, al quale rivelerà di sapere che è un cacciatore di dote.

Trame settimanali Il Segreto: lo straziante addio di Fe e Mauricio

Nelle succose anticipazioni settimanali de Il Segreto non potranno mancare sviluppi su Mauricio e Fe. Quest'ultima saluterà tutti i propri cari e si preparerà a lasciare Puente Viejo. Il capomastro però stringerà un patto con Francisca e non partirà insieme all'amata: la ricca signora si renderà disponibile ad aiutare Fe nella fuga ma, in cambio, pretenderà che il suo braccio destro resti in Spagna.

E così l'amatissima coppia si dirà addio in un abbraccio straziante e ricco di emozioni.

Roberto rifiuterà l'offerta di denaro della Montenegro e informerà Maria di quanto gli era stato proposto: furiosa per l'accaduto, la Castaneda mediterà di tornare a Cuba per allontanarsi una volta per tutte dalla sua madrina. Anche se con diverse remore, Don Berengario prometterà a Julieta e Carmelo di mantenere il segreto sulla morte dei Molero.

Successivamente, Leal racconterà l'accaduto a Severo, Irene e Adela, ottenendo da loro il pieno sostegno anche in questa nuova delicata vicenda.