Le anticipazioni della nota soap opera iberica Una vita offrono interessanti sorprese per i telespettatori affezionati. Nella puntate, che andranno in onda lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre, Padre Telmo deciderà di aiutare Lucia Alvarado per scoprire la verità sulla sua identità. Poi Lucia per essere riconoscente nei confronti dell'uomo cercherà una domestica per lui con l'aiuto di Fabiana, allo scopo di aiutarlo nelle faccende di tutti i giorni.

Lucia dunque troverà parecchio conforto in chiesa, ma soprattutto in Padre Telmo con il quale la donna instaurerà un rapporto di piena fiducia e rispetto.

Lucia turbata dal dipinto dei Marchesi

Nelle prossime puntate di Una Vita, che verranno trasmesse lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre, Lucia sarà notevolmente turbata alla visione del dipinto dei Marchesi de Valmez, poiché la marchesa nel quadro indossa la sua stessa croce, un oggetto prezioso che Lucia ha da quando era una bambina e che appartiene da sempre alla sua famiglia.

Successivamente Padre Telmo cercherà di tranquillizzare Lucia sulla vicenda e gli spiegherà che probabilmente la stessa croce appartiene ad una famiglia nobile. Lucia comunque vorrà saperne di più sui Marchesi di Valmez. Più tardi i due scopriranno insieme tutta la verità sul ritratto. In seguito Lucia avrà piena fiducia in Padre Telmo e le confiderà alcune cose interessanti. Poi l'uomo non perderà tempo e andrà a raccontare subito ciò che ha scoperto da Lucia ad Espineira.

Servante sente la mancanza di Paciencia

Le domestiche della casa si renderanno conto che Servante sente notevolmente la mancanza di Paciencia. Pertanto le donne decideranno di fare una sorpresa improvvisa all'uomo e gli regaleranno una fotografia di Paciencia e dei soldi per spedirle un regalo a Cuba. In seguito Servante verrà scoperto insieme al suo business segreto, con il quale ha lasciato insoddisfatti parecchi clienti. Nel frattempo le condizioni di salute di Liberto, dopo il suo risveglio dal coma, appariranno decisamente gravi.

Ursula costretta a mendicare

Ursula uscirà dalla clinica psichiatrica e apparirà notevolmente malridotta e debilitata. La donna si recherà subito da Samuel in cerca di Blanca e di Moises, ma verrà cacciata in malo modo. Così Ursula sempre più affamata sarà costretta a mendicare nel quartiere, ma gli abitanti del paese non le daranno aiuto, anzi saranno tutti parecchio diffidenti nei suoi confronti. Infine Liberto sarà fuori pericolo e uscirà dall'ospedale.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmessi i nuovi episodi di Una Vita è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della serie televisiva, nel sito apposito si possono trovare alcuni video interessanti relativi alle anticipazioni della soap opera spagnola.