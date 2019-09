Matrimonio a prima vista 4 volge a conclusione mercoledì 25 settembre con l’ultima puntata del seguitissimo reality show di Real Time. Si tratta di un format assolutamente innovativo secondo cui sei coppie di single arrivano all'altare senza aver mai conosciuto il proprio partner. Dopo sei mesi di convivenza si ritrovano a dover prendere una decisione a dir poco importante. Ciascuna coppia di coniugi deve decidere se continuare la loro relazione o chiedere il divorzio.

Tra i vari protagonisti di questa entusiasmante edizione spicca la coppia formata da Cecilia e Luca. Questi ultimi sono, sicuramente, tra i preferiti dei telespettatori. I due ragazzi, infatti, si sono sempre mostrati particolarmente affiatati e felici della loro relazione. Però, in occasione dell’ultima puntata, si troveranno a fare i conti l'uno con l'altra. Fulvio invece riceverà un'amara delusione da parte di Federica la quale si toglierà la fede.

Cecilia e Luca avranno forti incomprensioni

Giunti al termine del loro percorso, Cecilia e Luca di Matrimonio a prima vista si renderanno conto di aver preso sotto gamba la loro storia. Soprattutto il ragazzo capirà di essere particolarmente bloccato dal punto di vista psicologico. Nel corso di una confessione con Nada, infatti, esternerà un problema mai venuto a galla fino adesso. A quanto pare, capirà di non aver affatto superato la morte della sua amata madre.

Allo stesso tempo, comprenderà di non riuscire ad aprirsi completamente con quella che è sua moglie. Invece di parlare e manifestare tutti i suoi problemi, infatti, il ragazzo si comporta in modo scostante e preferisce chiudersi in se stesso.

Anche le altre coppie ai ferri corti

Questa situazione complessa condurrà i due protagonisti verso un cammino disseminato di scontri e discussioni. A quanto pare, dunque, anche la coppia che sembrava la più compatta e unita manifesterà i primi segni di cedimento.

In merito alle altre coppie, invece, si vedrà che Federica e Fulvio si troveranno ad affrontare una lite alquanto seria. L’evento scatenante sarà che l’uomo beccherà sua moglie senza fede. Questo gesto, ovviamente, destabilizzerà moltissimo la loro relazione e l'uomo ne resterà profondamente deluso. Destino analogo anche per Ambra e Marco, i quali si impelagheranno in un nuovo scontro di fuoco. Ormai si è giunti alla puntata decisiva e tutti loro dovranno fare la scelta finale.

Replica Matrimonio a prima vista puntata del 25 settembre

La trasmissione di Real Time ha riscosso un buon successo tra i telespettatori. La replica di Matrimonio a prima vista verrà ritrasmessa sul medesimo canale il 26 settembre alle ore 16:50. Il reality show sarà disponibile anche in streaming online, basta recarsi sul portale DPlay Plus.