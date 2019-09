Le trame di Una vita rivelano che nella settimana da lunedì 22 a sabato 28 settembre, Trini Crespo e Liberto Seler rimarranno coinvolti nell'esplosione che devasterà la galleria d'arte inaugurata da Samuel. Silvia Reyes, invece, abbandonerà Acacias 38 dopo essere diventata vedova del colonnello Valverde.

Una Vita: la partenza di Silvia

Le anticipazioni di Una Vita in onda da domani 22 settembre, rivelano che Samuel farà credere di aver subito una rapina per non incolpare Blanca di averlo pugnalato.

A tal proposito, Leonor esprimerà dei dubbi sulla svolgimento dei fatti, tanto che l'Alday la rassicurerà sulla partenza di Diego e Blanca. La coppia, infatti, si trasferirà a Huelva insieme al piccolo Moises per rifarsi una vita lontano da tanta cattiveria. Intanto Liberto e la moglie avranno un alterco a La Deliciosa, mentre Silvia capirà che Blasco e Javier erano complici. La Reyes, a questo punto, deciderà di vendicare la morte del suo consorte, tanto da assassinare Blasco per poi dileguarsi il più in fretta possibile da Acacias 38.

Rosina e il Seler fanno pace

Nel frattempo Samuel andrà in escandescenza quando scoprirà che la sua domestica ha gettato nella spazzatura il denaro ed i preziosi che aveva nascosto in una scatola. Gli affari per Antonito, invece, non andranno per il verso sperato visto che il suo brevetto è già stato coperto da brevetto mentre l'Alday chiuderà la gioielleria per cimentarsi in una nuova avventura lavorativa.

Infatti penserà di aprire una nuova galleria d'arte con la collaborazione di Lucia. Casilda, intanto, sarà l'artefice della riappacificazione di Rosina e del nipote della Seler. Lontano dal quartiere, il priore inviterà Padre Telmo a fare delle indagini su Lucia.

Liberto e Trini in gravi condizioni dopo un'esplosione

Le trame settimanali di Una Vita (22-28 settembre), rivelano che Samuel si accingerà ad inaugurare la galleria d'arte insieme alla cugina di Celia.

Inoltre Antonito tornerà a casa, privo della compagnia della fidanzata. Intanto Donna Susana assumerà Augustina a lavorare nella sua sartoria dopo la tragica morte di Arturo, mentre Liberto regalerà a Rosina una fascia elettrica, che non avrà il risultato sperato. Trini, invece, noterà che l'abito acquistato per l'inaugurazione della galleria le sta stretto. Più tardi, tutta Acacias 38 parteciperà all'inaugurazione della nuova attività dell'Alday.

Durante i festeggiamenti scoppierà un ordigno esplosivo fabbricato dagli anarchici, che provocherà morte e distruzione. Se Padre Telmo aiuterà Lucia a scampare alla morte, la Crespo e il Seler verranno soccorsi in serie condizioni.

L'ex coniuge di Blanca scoprirà che l'edificio è stato lesionato irrimediabilmente dalla bomba, tanto da cadere in disgrazia. Dall'altro canto, Trini accuserà uno svenimento mentre Rosina si preoccuperà per Liberto quando noterà una fuoriuscita di sangue dal suo orecchio.

Infine il medico, un certo Higinio Baeza, dirà alla Rubio di dover sottoporre suo consorte ad un intervento al cranio.