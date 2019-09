Una nuova storyline prenderà il via nelle prossime puntate americane di Beautiful, rappresentando per i telespettatori una ventata d'aria fresca dopo mesi dedicati quasi esclusivamente alla finta morte di Beth. Nascerà, infatti, un nuovo triangolo amoroso che coinvolgerà la storica coppia formata da Ridge e Brooke ai quali andrà ad aggiungersi Shauna Fulton. La causa scatenante saranno i litigi tra i coniugi Forrester in seguito alla caduta di Thomas, spinto dalla scogliera proprio dalla Logan.

A ciò si aggiungerà la decisione di Ridge di non procedere con le accuse contro Flo (per evitare che Thomas sia coinvolto nelle indagini sull'incidente di Emma). Il fatto scatenerà uno scontro epocale tra lo stilista e la moglie, con la conseguente notte trascorsa insieme a Shauna. E proprio da questa possibile sbandata, potrebbe nascere un vero interesse sentimentale.

Beautiful anticipazioni americane: il presunto tradimento di Ridge con Shauna

La settimana che si aprirà lunedì 16 settembre sancirà un terribile litigio tra Brooke e Ridge: lui se ne andrà da casa e troverà rifugio al Bikini Bar dove affogherà i suoi dispiaceri nell'alcool.

Sarà qui che verrà avvicinato da Shauna che ringrazierà lo stilista per il ruolo avuto nella liberazione di Flo: grazie ad un accordo, abbastanza fantasioso, con la Polizia la giovane è uscita dal carcere e non sono state svolte ulteriori indagini nei confronti di Thomas. Dopo qualche chiacchiera, la coppia finirà per trascorre la notte insieme anche se al momento non è certo che ci sia stato qualcosa in più tra i due.

Anzi, alcune immagini diffuse in anteprima mostrano Danny (il barman del Bikini) intento ad aiutare Shauna a coricare Ridge nel letto, privo di sensi. Al suo risveglio, Forrester resterà sconvolto nel trovare la donna al suo fianco e giungerà a veloce conclusione, pensando che tra loro sia accaduto qualcosa di intimo.

Trame Beautiful: Shauna ammette di provare qualcosa per Ridge

In attesa di capire se la notte di passione ci sarà davvero o se si tratterà solo di una finzione di Shauna, le anticipazioni americane di Beautiful confermano che Ridge non avrà dubbi a tal proposito e cercherà di fare in modo che Brooke non scopra la verità.

Per tale ragione, stringerà un patto con l'amante (o presunta tale) per fare in modo che la notizia non giunga alle orecchie della Logan. Ma la questione non sarà affatto destinata a finire qui: al contrario, questa storyline potrebbe riservare nuove sorprese con la nascita di un vero sentimento, quanto meno da parte della Fulton. Le prime, ancora criptiche, anticipazioni relative alla puntata di mercoledì 18 settembre segnalano che Shauna si confronterà con Flo alla quale confesserà di provare dei sentimenti per Ridge.

Non solo: Forrester farà a Brooke una promessa che non sarà in grado di mantenere e che potrebbe riguardare proprio il suo rapporto con la 'nuova amica'.