La soap opera spagnola Una vita intrattiene numerosi telespettatori ogni giorno. L'appuntamento è fissato dal lunedì al venerdì alle 14:10 sulla quinta rete televisiva del nostro Paese. Le anticipazioni italiane preannunciano sconvolgenti colpi di scena. Uno tra questi riguarda proprio Casilda Escolano.

Pare che la domestica di donna Rosina sia la figlia del defunto Maximiliano Hidalgo (Mariano Llorente), nata da una sua relazione extra-coniugale.

A far scoppiare lo scandalo saranno due nuovi personaggi di Calle Acacias: il medico Higino Baeza (Diego Martin) e la sua domestica Maria (Iolanda Muines).

Casilda, figlia illegittima di Maximiliano Hidalgo

Nelle prossime puntate saranno protagonisti Higino Baeza, nuovo medico del quartiere e la sua domestica Maria. Fin da subito i telespettatori avranno modo di capire che la natura del loro rapporto non è strettamente lavorativa.

I nuovi vicini, specialmente la donna, si avvicineranno sempre di più agli Hidalgo per poi stringere con loro una salda amicizia. Sarà Maria a confidare a Leonor i suoi più intimi segreti, ma Rosina mai non porrà in lei fiducia e desidererà che si allontani dalla città.

Tuttavia, la domestica del Baeza deciderà di rimanere nel quartiere ancora per un po' e far venire alla luce una sconcertante verità per tutto il pubblico a casa.

Pertanto, si recherà nel palazzo di Liberto e Rosina e rivelerà a Casilda di essere sua madre naturale. Di fronte alla notizia appena appresa, la governante di casa Hidalgo rimarrà senza parole e le chiederà chi sia il suo vero padre.

La risposta sarà ancora più sorprendente, visto che Maria le confesserà che era il suo ex signore Maximiliano . A questo punto, Casilda scoprirà che il suo legame col marito di Rosina era molto più profondo di quanto potesse immaginare.

Rosina apprende che la sua domestica è sorellastra di Leonor

La cameriera del Baeza parlerà del fatto persino a Rosina. Dirà che, molto tempo prima che la Rubio si conoscesse con il marito, il giovane e affascinante Maximiliano Hidalgo si era follemente innamorato della domestica di Higino. Da questa relazione amorosa, nacque una splendida bambina, ossia Casilda Escolano, da sempre al fianco dell'eccentrica famiglia della moglie di Liberto.

La reazione di Rosina sarà tipica del suo personaggio. Infatti, scoppierà in una impetuosa crisi di nervi e tratterà in malo modo Maria. Il tentativo da parte del marito Liberto di calmarla sarà fallimentare. Per scoprire come si evolveranno gli eventi e soddisfare la propria incontenibile curiosità, non rimane che attendere le prossime anticipazioni della soap opera Una Vita.