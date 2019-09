Oggi, sabato 28 settembre, Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati ospiti a Verissimo per raccontare la loro decennale storia d'amore. Bellissimi, innamorati e famosi hanno scoperto la loro gioia nelle loro figlie Sofia di 3 anni e Beatrice. Una gioia che implica dei grandi sacrifici: l'ex velina mora di Striscia la Notizia ha deciso di mettere da parte il lavoro per fare la mamma a tempo pieno.

Infatti, la Nargi ha trascorso un'estate al mare assieme alle sue "piccole principesse". Quindi, una famiglia completa, quella di Federica ed Alessandro che potrebbe ampliarsi ancora di più con un terzo figlio. Arriverà presto? Chissà, nel frattempo non escludono la loro passione e la loro voglia di progetti insieme.

Federica e Alessandro: 'Matrimonio? Non sarà intimo'

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno parlato del loro amore e dei loro progetti insieme nel salotto di Verissimo.

Il calciatore del Brescia ha raccontato la sua felicità nell'essere padre e di avere una compagna attenta alla famiglia e alle sue due figlie Sofia e Beatrice. L'ex velina mora di Striscia La Notizia ha parlato delle sue bambini dichiarando: "Sofia era abituata ad essere la principessa di casa, è stato un po' difficile con la nascita di Beatrice: ora per fortuna si è aggiustata. Un terzo figlio? Chissà magari arriverà più avanti".

La modella ha poi raccontato del rapporto con Matri: "Sono dieci anni non solo di rose e fiori, anche di molte litigate. Siamo stati anche distanti e questo può unire ma anche creare inquietudine". L'attaccante del Brescia ha aggiunto: "Ogni giorno c'è una litigata, quella è la nostra forza!". Dopodiché, il calciatore ha parlato delle nozze con la soubrette romana: "Sicuramente ci sarà, è nei nostri progetti ma non le ho ancora fatto la proposta di matrimonio.

Io volevo farlo quest'anno ma è arrivata Beatrice". La Nargi ha aggiunto: "Dopo dieci anni insieme, deve essere una festa enorme più che intima. Una cosa intima vuol dire 300 persone". Infine, Matri ha scherzato: "Non sarà un matrimonio intimo, abbiamo tanti amici e non vogliamo che qualcuno si offenda".

Nargi racconta il primo incontro con Matri: 'Non ne volevo sapere'

Federica Nargi ha raccontato del primo incontro con Alessandro Matri confessando che non è stato affatto un romantico colpo di fulmine.

"Non ne volevo proprio sapere di lui. Eravamo in discoteca a Milano, non gli avevo dato nemmeno il mio numero. Lo chiamavo con telefonate anonime" ha dichiarato l'ex velina mora di Striscia La Notizia. Alla fine la bella soubrette ha ceduto al corteggiamento del calciatore e dopo tre mesi ha deciso di frequentarlo fino ad innamorarsene perdutamente.