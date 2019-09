Emma Marrone è di nuovo fidanzata? È questa la domanda che si stanno facendo i curiosi da qualche settimana, e più precisamente da quando la rivista "Chi" ha reso pubblico il feeling che la cantante ha instaurato con Nikolai Danielsen in vacanza a Capri. Mentre in tanti si chiedono se è vero che ha ritrovato il sorriso accanto al modello norvegese, la 35enne usa Instagram per fare una dedica speciale alla sua inseparabile manager.

Emma e Francesca unite: 'Un'amica vera è per sempre'

È da un paio di settimane che Emma Marrone è tornata prepotentemente al centro del Gossip: dopo che è stata paparazzata a Capri con il modello Nikolai, in tanti hanno ipotizzato che possa essere finalmente arrivato l'amore per la sfortunata artista.

Se sulla notizia che la vorrebbe fidanzata dopo tanti anni di singletudine non si è ancora espressa (né confermandola né smentendola), è ai suoi imminenti progetti di lavoro che la cantante sta dedicando la maggior parte della sua attività social.

Tra una promozione del nuovo singolo "Io sono bella" e l'altra, però, oggi la salentina ha trovato il tempo di fare una dolce dedica ad una persona che fa parte della sua vita sin dagli esordi ad Amici: la manager Francesca Savini.

Sotto ad uno scatto realizzato dal fotografo Emilio Tini dove la si vede baciare la fronte dell'inseparabile collaboratrice, la "Brown" ha scritto: "Un'amica vera è per sempre".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Nelle Stories di Instagram, poco dopo, la 35enne ha aggiunto un messaggio che ha commosso i suoi tanti fan. "Francy non vuole mai apparire. Sta sempre dietro le quinte, un passo indietro per guardarmi le spalle".

"Francy è mia sorella, la mia migliore amica e la mia manager. Francy è Francy, per sempre".

Parole molto toccanti quelle che Emma ha deciso di rivolgere all'unica persona che, in questi dieci anni di carriera, non l'ha mai tradita, una persona che le ha sempre tenuto la mano e l'ha sostenuta anche quando erano in pochi a credere in lei.

Tutto tace sul fidanzamento con Nikolai

La dedica che la Marrone ha fatto oggi alla sua manager, distoglie un po' l'attenzione dei curiosi dal gossip che è circolato nei giorni scorsi sulla sua vita sentimentale. Sono settimane, infatti, che si vocifera di un flirt in corso tra Emma e Nikolai Danielsen, un bellissimo modello norvegese accanto al quale la vincitrice di Amici è stata paparazzata più volte a Capri.

Se la rivista "Chi" si è detta certa del feeling che è nato tra i due in vacanza i primi di agosto, i fan della "Brown" sono più scettici a riguardo: dopo i giorni in cui si sono divertiti in barca e poi ad un party, la cantante e l'indossatore hanno fatto perdere le loro tracce.

A far pensare che quello immortalato dai paparazzi sia soltanto un rapporto di amicizia, è il distacco che c'è tra i protagonisti di questo rumors da quando sono finite le vacanze: Emma si divide tra la promozione di "Io sono bella" e le giornate a Roma con Francesca Savini, mentre Nikolai sembra sparito nel nulla.