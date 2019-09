Matrimonio a prima vista, l'esperimento sociale che ha per protagoniste tre coppie di sconosciuti giunti alle nozze, sta per volgere al termine. L'ultima puntata del programma andrà in onda su Real Time mercoledì 2 ottobre e ci sarà la decisione finale dei partecipanti.

Ultima puntata di Matrimonio a prima vista: Ambra e Marco divorziano

Secondo le prime anticipazioni di Matrimonio a prima vista, due delle tre coppie decideranno di divorziare, mentre Cecilia e Luca decideranno di provare a restare insieme.

Fulvio e Federica hanno iniziato questa avventura con molto distacco da parte di lei, ma nel corso delle puntate hanno dato segnali di avvicinamento. Purtroppo nella penultima puntata i due hanno affrontato un grosso litigio in seguito a un tentativo di approccio fisico da parte di Fulvio. Federica ha reagito con uno schiaffo e il ragazzo si è arreso. I due hanno deciso di separarsi prima del previsto e di non sentirsi più fino al giorno della decisione finale.

La psicoterapeuta Nada farà notare che l'atteggiamento di chiusura e i pregiudizi di Federica sono stati la causa principale del fallimento dell'esperimento.

Per Ambra e Marco le cose non andranno meglio. I due hanno iniziato la loro relazione con un entusiasmo che traspariva solo da parte di lui. La ragazza, sin da subito, ha espresso di non provare alcuna emozione nei confronti del marito ed ha seguito questa linea per tutto il percorso.

Marco ha tentato più volte ad aprirsi con sua moglie, attraverso il dialogo e molti gesti affettuosi e romantici, ma tutto questo non è bastato. Anche in questo caso, la decisione finale sarà orientata verso il divorzio e dipenderà soprattutto dalla parte femminile della coppia.

La coppia di Luca e Cecilia proverà a restare insieme

Luca e Cecilia, invece, hanno affrontato un percorso totalmente diverso dai loro compagni di avventura.

La loro partenza è stata esplosiva ed entusiasta da parte di entrambi, ma hanno accusato un calo al ritorno dal viaggio di nozze. Tra loro sono iniziati i silenzi e Cecilia ha avuto molta difficoltà nell'interpretare i pensieri del marito. Nonostante le loro incomprensioni, però, i due si sono mostrati sempre complici e uniti. A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni saranno gli unici a voler provare a restare insieme.

Cecilia e Luca, quindi, non divorzieranno ed inizieranno una nuova vita insieme anche al di fuori del docu-reality.

Matrimonio a prima vista Italia è giunto alla quarta edizione. Nelle stagioni passate, di tutti gli esperimenti soltanto uno è andato a buon fine: la coppia formata da Stefano e Francesca, infatti, è ancora solida. I due si sono sposati e non si sono mai lasciati. Sarà lo stesso anche per Cecilia e Luca?