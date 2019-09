'Uomini e donne' sta per tornare sui teleschermi: dal prossimo 16 settembre riprenderanno su Canale 5 i percorsi dei nuovi tronisti che apriranno la nuova edizione dello storico people show ideato da Maria De Filippi.

Una delle storie d'amore più strane e contrastate della scorsa edizione di Uomini e donne è stata, senza dubbio, quella tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: una storia d'amore, per la verità, molto breve visto che durò pochissimi giorni a fronte di un percorso travagliato per arrivare alla scelta finale.

Manuel riuscì a prevalere nei confronti dell'altro corteggiatore Giulio Raselli, il quale è stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne nel ruolo di nuovo tronista. La sorprendente notizia potrebbe essere quella della 'candidatura' nel ruolo di corteggiatrice di Giulia Cavaglià.

Uomini e donne, un 'like' di Giulia Cavaglià scatena i fan

Il gossip ha cominciato a serpeggiare sui social, proprio in seguito ad un commento di un follower ad un post pubblicato su Instagram: il fan in questione ha espresso il suo desiderio di poter vedere Giulia nel ruolo di corteggiatrice di Giulio Raselli, soprattutto perché l'ex tronista aveva spiazzato tutti con la sua scelta finale, ovvero Manuel Galiano. 'Nella vita, l'orgoglio va messo da parte per amore' si legge nel commento.

Giulia Cavaglià ha messo subito un 'mi piace' al commento del follower, scatenando le reazioni da parte di chi vorrebbe vederla scendere gli scalini di Uomini e Donne per andare a corteggiare Giulio Raselli.

Giulia Cavaglià e il possibile ritorno a Uomini e Donne come corteggiatrice di Giulio Raselli

La torinese, del resto, era già stata subissata di domande da parte dei suoi follower in merito alla notizia che il suo ex corteggiatore sarebbe salito sul trono di U&D.

La risposta di Giulia, per la verità, era stata piuttosto diplomatica: 'Sono molto felice per lui e gli auguro il meglio' aveva commentato l'ex tronista, quasi esasperata dalle continue richieste dei suoi follower. Ora, però, le cose potrebbero cambiare e quel 'like' sibillino potrebbe significare il possibile ritorno di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne.

Se così fosse, come reagirà Giulio Raselli?

Si dimostrerà 'insensibile' al ritorno della ragazza della quale si era innamorato, oppure tornerà sui propri passi, 'perdonandola' per aver scelto Manuel Galiano? Di certo, il tanto desiderato ritorno della Cavaglià a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice del Raselli, contribuirebbe ad innalzare in maniera vorticosa gli indici di ascolto del programma. Di questo possiamo esserne sicuri: il Trono classico si preannuncia incandescente ancora prima di cominciare.