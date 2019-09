Si aperta oggi, 9 settembre la seconda edizione del programma televisivo Vieni da me, condotto ancora una volta da Caterina Balivo su Raiuno. La conduttrice campana ha conquistato tutti lo scorso anno con la sua spigliatezza e simpatia tant' che la Rai l'ha riconfermata anche per questa seconda stagione. Subito emozioni nel corso del primo appuntamento, ospite in studio c'era Carolina Stramare, appena eletta Miss Italia.

La Balivo si commuove in diretta

La puntata si aperta con la famosa cassettiera e il primo protagonista di questa stagione stato Massimo Boldi che, oltre a ripercorrere tutta la sua carriera, ha dovuto affrontare il tema della perdita della moglie. Qui l'attore non ha saputo trattenere le lacrime per la scomparsa della sua consorte la quale ha combattuto per 10 lunghi anni contro una grave malattia.

Anche la Balivo si commossa dinanzi a questo lutto, ma l'apice del suo pianto lo ha raggiunto nel corso dell'intervista alla neo Miss Italia, Carolina Stramare.

La bellissima Carolina, 20 anni, gi Miss Lombardia, ha conquistato tutti nel corso della kermesse, soprattutto i giurati che l'hanno riammessa nella gara, regalandole il titolo di Miss Italia. Ma riuscita sin da subito ad entrare nel cuore degli spettatori e del pubblico in generale per la sua storia: Carolina ha perso la sua mamma il 1 luglio 2018.

Era con lei che viveva dopo la separazione dei genitori e, grazie all'aiuto dei suoi nonni, riuscita a superare il grave lutto che ha colpito la sua vita. Nel corso dell'intervista ha raccontato di come abbia amato ed odiato sua madre, con i suoi pregi e i suoi difetti, ma solo oggi si rende conto di quanto abbia sbagliato tutte le volte che con lei ha litigato e discusso per sciocchezze. A far scoppiare in lacrime la conduttrice Caterina Balivo stato, per, un post pubblicato sui social dalla stessa reginetta di bellezza che recitava: "Mia mamma era bella, intelligente e aveva tanti pregi che una giovane di diciassette anni non apprezza.

Era apprensiva e questo causava dei litigi che oggi rimpiango". Le telecamere hanno fatto la spola tra il bel viso di Carolina e il volto fortemente emozionato della Balivo.

La conduttrice non riuscita a trattenere le lacrime e insieme alla bellissima Carolina Stramare hanno cercato di portare avanti l'intervista: la situazione si poi normalizzata con l'ingresso dei due nonni in studio che hanno fatto una bella sorpresa alla giovane Miss Italia e che rappresentano oggi il suo punto di riferimento insieme al suo fidanzato Alessio.

Non ci poteva essere un inizio pi emozionante di quello odierno per il programma che, nel corso della puntata, tra gli ospiti ha avuto anche la bellissima attrice Anna Safroncik.