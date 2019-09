Oggi, lunedì 9 settembre 2019, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione di "Vieni da me", programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'ospite di oggi è Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019 per raccontare le sue prime sensazioni dopo la vittoria, il rapporto con sua madre che è venuta mancare l'anno scorso e con suo padre. La ragazza, classe 1999, ha raccontato di aver sofferto tanto dopo questa perdita e che ora è diventata una persona più forte e combattiva anche grazie ai suoi nonni ai quali è molto legata.

Carolina Stramare si racconta a Vieni da Me

Caterina Balivo ha iniziato ad intervistare Carolina Stramare parlando delle sue prime sensazioni dopo aver vinto Miss Italia 2019. "Dopo la proclamazione, ho dormito solamente 25 minuti" ha dichiarato la ragazza raccontato le forti emozioni di quella serata. Dopo battute ironiche e leggere, si passa ad un argomento più delicato: quello del suo rapporto con la madre scomparsa.

"Mia madre non c'è più dall'estate scorsa" ha raccontato la Stramare, visibilmente commossa. Poi ha aggiunto: "Nessuno sapeva nulla perché non volevo passare per vittima. Penso che sia impossibile fingere una sofferenza del genere. Io amo i miei nonni, amavo mia madre che è venuta a mancare dal 1 luglio 2018". Dopodiché, Carolina ha confessato qualche aneddoto su suo padre: "Un capro espiatorio. Sono ancora arrabbiata".

Caterina Balivo tra le lacrime ha letto un post che Miss Italia 2019 ha dedicato a sua madre: "Mia mamma era bella, intelligente e aveva tanti pregi che una giovane di diciassette anni non apprezza. Era apprensiva e questo causava dei litigi che oggi rimpiango". La ragazza ha raccontato che i suoi genitori sono separati e che lei viveva con sua mamma: "Lei era una valvola di sfogo per me e io una valvola di sfogo per lei".

Carolina e l'amicizia con Sevmi: 'Mi ha emozionata'

Nell'intervista di Caterina Balivo a Vieni da me, Carolina Stramare ha dichiarato che durante le fasi del celebre concorso di bellezza italiano ha instaurato un ottimo rapporto di amicizia con Sevmi Tharuka Ferdando, la miss vittima di pesanti critiche razziste. "Mi ha emozionata. All'inizio ci siamo relazionate poco, ma poi con il trascorrere dei giorni ci siamo confrontate.

La prima cosa che ho pensato è quanta pazzia ci sia dietro a messaggi del genere. Chi le ha detto che non ha i canoni per lavorare nel mondo della moda è una pazzia perché io sono italiana e faccio più fatica a trovare lavoro come modella a differenza di una ragazza come lei che è molto bella e ha dei lineamenti molto delicati e rari" ha spiegato Miss Italia 2019 prendendo le difese della sua amica Sevmi.