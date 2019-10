La quarta puntata di 'Imma Tataranni-Sostituto procuratore' andrà in onda questa domenica 13 ottobre. Questa volta, il sostituto procuratore dovrà fare i conti con le sue fantasie su Calogiuri e con un caso di lavoro che vedrà al centro delle indagini la morte sospetta di una giornalista molto determinata.

Anticipazioni Imma Tataranni, quarta puntata: si indaga sulla morte sospetta di una testimone

Secondo le anticipazioni, Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera, nella quarta puntata si ritroverà a dover superare alcune difficoltà sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale.

Sul lavoro, Imma incontrerà una giovane giornalista di nome Donata Miulli. Quest'ultima si presenterà in procura, affermando di essere a conoscenza di fatti molto importanti che riguardano un personaggio di rilievo per la Basilicata. Il candidato alla Presidenza della Regione, del quale la giornalista è stata anche amante, sarà al centro delle affermazioni della donna. Imma Tataranni non si tirerà certo indietro e deciderà di approfondire la questione, chiedendo a Donata di portarle delle prove a sostegno delle sue dichiarazioni.

Il caso diventerà sempre più misterioso quando la stessa giornalista verrà trovata senza vita. L'ipotesi più plausibile sarà quella di un gesto volontario, ma Imma ripenserà alle dichiarazioni della donna e deciderà di cercare un'altra strada per la verità.

Spoiler Imma Tataranni, quarto episodio: i pensieri su Calogiuri e il padre biologico

Le anticipazioni della quarta puntata di Imma Tataranni, inoltre, raccontano che il Sostituto Procuratore si ritroverà anche a fare i conti con le sue fantasie su Calogiuri.

La donna, infatti, in un momento di distrazione sognerà ad occhi aperti di baciarlo: questa sarà la prova di un coinvolgimento anche da parte della donna. Il marito Pietro, intanto, si accorgerà di alcuni strani atteggiamenti di Imma e comincerà ad essere geloso di lei. L'uomo si convincerà che tra Calogiuri e sua moglie ci sia qualcosa di più della semplice stima sul lavoro e modificherà i suoi comportamenti.

I sospetti di Pietro, tuttavia, sono destinati a passare in breve tempo, perché il marito di Imma scoprirà che Ippazio è fidanzato con Jessica.

La Tataranni comincerà anche a voler sapere qualcosa in più sul suo passato. Dietro una fotografia di quando era bambina, scoprirà per caso il nome di un uomo che poco tempo prima aveva letto, accompagnando sua madre al cimitero. In quella occasione, la madre le aveva detto che la tomba del defunto in questione era suo padre, ma Imma aveva pensato a un'affermazione dettata dalla malattia della donna.

Dopo aver ritrovato lo stesso nome sulla foto, la Tataranni sarà presa dal dubbio che il suo padre biologico sia diverso da quello che lei aveva sempre pensato, tanto più che le verrà in mente un ricordo in cui l'anziana madre le ripeteva che suo padre assomigliava a Garibaldi.

Le anticipazioni della trama della quarta puntata di Imma Tataranni svelano quindi che il Sostituto Procuratore comincerà ad indagare sul proprio passato.