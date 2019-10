Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Amici Celebrities, spin-off del famoso talent show Amici di Maria De Filippi. Inoltre c'è da aggiungere che si trattava del primo appuntamento con Michelle Hunziker alla conduzione del programma televisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la puntata è stata ricca di colpi di scena, ma anche di mistero. Infatti, molti telespettatori si sono accorti che alcune parti registrate del quarto appuntamento erano state tagliate.

In particolare, la lite tra il concorrente della squadra blu Emanuele Filiberto di Savoia e Giulio Scarpati.

L'attore divenuto celebre per aver interpretato Lele Martini nella serie tv di Rai 1 'Un medico in famiglia' è sbarcato come giudice speciale del programma di Mediaset, accanto a Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni. Come sempre, nel corso di ogni puntata ci sono dibattiti e talvolta sono anche un po' accesi tra i giudici e i concorrenti in gara.

Censurata la lite accesa tra Scarpati ed Emanuele Filiberto

Alcune ore prima della messa in onda dello spin off del talent show della De Filippi erano circolate alcune indiscrezioni secondo cui c'era stato un dibattito molto duro nel corso della puntata. Il dibattito tanto atteso tra il reale e l'attore romano è scoppiato perché quest'ultimo aveva criticato l'esibizione di Filiberto. Il tutto è poi degenerato quando quest'ultimo aveva risposto a Scarpati con un tono che non gli era per niente piaciuto.

provocando quindi la forte reazione. Tant'è che l'attore aveva detto: 'Magari utilizza il cervello la prossima volta'.

Però quello che è andato in onda ieri sera durante il quarto appuntamento con Amici Celebrities è molto diverso rispetto a ciò che è stato raccontato dalle persone presenti in studio durante le registrazioni. L'ipotesi principale e al momento più accreditata è che la lite sia stata tagliata per problemi di orario, ma nonostante ciò questa decisione ha scatenato molte reazioni negative sui vari social network.

L'esordio di Michelle Hunziker al timone di Amici Celebrities è stato un grande successo

Inoltre, sarebbero anche sparite alcune battute di Platinette e della Vanoni su Pamela e Filippo, due concorrenti della squadra bianca. Invece, l'intervento del comico milanese Pucci sarebbe stato ridotto, in quanto è stato ritenuto troppo lungo. Nel frattempo, al di là di queste piccole censure, dovute quasi sicuramente a motivi di tempo, la gara fra i talenti vip continua e l'esordio al timone del programma per la svizzera è stato un grandissimo successo.

Ora non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire chi uscirà e chi invece riuscirà ad entrare tramite il meccanismo del ripescaggio. Nella puntata di ieri, il primo ad usufruire di questo meccanismo è stato l'ex calciatore napoletano Ciro Ferrara, mentre a lasciare la puntata è stata l'imitatrice dei blu, Francesca Manzini.