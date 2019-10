"Tv Talk" torna da sabato 12 ottobre, in tv su Rai 3 e in streaming su Raiplay, a partire dalle ore 15:00. La nota trasmissione incentrata sull'analisi della programmazione televisiva e sulla penetrazione dei nuovi mezzi di comunicazione viene indicata da molti quale uno dei programmi più garbati della tv italiana. Storicamente condotto da Massimo Bernardini, anche quest'anno il format continuerà ad andare in onda ogni sabato pomeriggio.

In ogni puntata, insieme a vip, studenti e ospiti vari, verranno discussi i principali fatti televisivi avvenuti nel corso dell'ultima settimana. L'inizio della nuova edizione è stato lanciato anche da alcuni filmati sugli account social del programma.

La nuova stagione di Tv Talk su Rai 3

Dal primo pomeriggio di sabato 12 ottobre riprende sul terzo canale della Rai la programmazione settimanale di "Tv Talk", il rotocalco su tv e mass media presentato da Massimo Bernardini.

#TvTalk sta per tornare. Tutto è pronto per una stagione ricca di spunti, confronti e… tanta tv!

Da sabato l'appuntamento cult condotto da @MaxBernardini. Alle 15 su #Rai3.

La rodata linea editoriale del programma prevede che in ogni appuntamento, in onda il sabato pomeriggio, vengano discussi fatti e programmi di spicco della settimana televisiva appena trascorsa, con uno speciale riguardo per i fenomeni, i tormentoni e i personaggi del momento.

Oltre ai palinsesti della televisione italiana, il talk show condotto da Massimo Bernardini offre anche vetrina alla programmazione televisiva internazionale, al mondo digitale e alla comunicazione sui principali social network del Web. A proposito di ambienti social, la trasmissione ha degli account su Facebook, Twitter, Instagram con i quali gli utenti possono interagire attraverso l'hashtag #TVTALK.

Proprio sul canale Facebook della trasmissione, giovedì 10 ottobre, alle 13:15 circa, ci sarà la prima diretta social della nuova stagione. Per l'occasione Cinzia Bancone avrà come ospite proprio lo storico conduttore del programma.

Cast del programma

Per questa trasmissione vale sicuramente il detto "squadra che vince non si cambia". Sebbene il timone del programma sia saldamente nelle mani di Massimo Bernardini, infatti, il successo di "Tv Talk" è anche da ricercare nella coesione, nella preparazione di ogni puntata e nell'ottimo lavoro di squadra compiuto dallo staff.

Anche in questa edizione il presentatore sarà coadiuvato in studio dall'affiatato cast composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Riguardo ai ruoli, Pucciarelli lavora alla redazione del format da oltre un decennio, Cinzia Bancone ha il compito di scandagliare il Web e di monitorare gli umori dei social, mentre Silvia Motta analizza i dati auditel delle trasmissioni mandate in onda in Tv nel corso della settimana appena conclusa.