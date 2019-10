Oggi, mercoledì 16 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quinta serata di Amici Celebrities. In questa puntata verranno decretati due eliminati, entrambi della squadra blu e i quattro finalisti che si contenderanno l'ambita vittoria della prima edizione del talent show in versione vip. Al timone della sera ci sarà Michelle Hunziker e come ospite e giudice speciale della puntata ci sarà Maria De Filippi.

Amici Celebrities: chi sono i finalisti e gli eliminati

La quinta puntata di Amici Celebrites sarà ricca di novità interessanti. Infatti, stando a quanto anticipato da Il vicolo delle news, ci saranno due concorrenti eliminati, cioé Laura Torrisi e Emanuele Filiberto che verrà sconfitto da Varrese. Entrambi non sono riusciti a passare la prima manche, durante la quale ogni allievo avrebbe dovuto superare delle prove di accompagnamento con alcuni ex protagonisti di Amici.

In questa prima fase, infatti, ogni concorrente vip si esibirà assieme ad un "veterano" delle scorse edizioni del talent show targato Maria De Filippi, assistiremo quindi al duetto tra Filippo Bisciglia e Stash dei The Kolors, Pamela Camassa con Irama, Ciro Ferrara con Giordana Angi, Emanuele Filiberto con Diana Del Bufano, Laura Torrisi con Alberto Urso e infine Massimiliano Varrese che danzerà assieme a Sebastian Melo Taveira e Andreas Muller. A vincere la prima fase sarà Filippo, che la scorsa puntata si è commosso quando si è esibito con un brano che gli ricordava la madre.

Altre novità: niente divisione in squadre, la De Filippi giudice

Con le prime eliminazioni, gli allievi in gioco saranno quattro: Ciro, Massimiliano, Pamela e Filippo. I concorrenti non saranno più suddivisi in squadre, come è già stato anticipato la scorsa settimana, ma ognuno gareggerà individualmente fino all'ultima puntata di Amici Celebrities di mercoledì 23 ottobre, nella quale verrà eletto il vincitore ufficiale.

Un'altra novità che vedremo in questa puntata sarà Maria De Filippi che tornerà nel talent show di Canale 5 come giudice speciale, quindi in un ruolo diverso da quello di conduttrice.

Michelle Hunziker alla conduzione di Amici: le critiche della Lucarelli

La scelta di Maria De Filippi di affidare la conduzione del talent show di Canale 5 a Michelle Hunziker è stata molto criticata da vari internauti.

Tra le tante critiche troviamo quella di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha evidenziato come la De Filippi sarebbe indispensabile al timone di una sua qualsiasi trasmissione: "La De Filippi che fa ritorno ad Amici Celebrites perché Michelle da sola non ce la fa, sembra una di quelle madri che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti, si lanciano giù per riprenderti". Insomma come reagirà la Hunziker a questa dura stoccata?