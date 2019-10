Oggi, su Sky Uno, parte la fase dei Live della tredicesima edizione di X Factor, il talent condotto da Alessandro Cattelan. I telespettatori potranno seguire la puntata, in tv, su Sky Uno o in streaming su Now Tv (per gli abbononati Sky, la visione è anche consentita sull'app Sky Go). Tante le novità previste per stasera, a partire dalla nuova location: la X Factor Dome a Monza.

X Factor, anticipazioni: Mika e Coez ospiti della 1^ puntata

In questa prima puntata della tredicesima edizione di X Factor, tante le sorprese per i telespettatori, a partire dal nuovo studio, la X Factor Dome, allestito presso la Candy Arena di Monza.

La vera protagonista, comunque, sarà sempre la sfida tra talenti. Stasera saranno in tre finiranno all'Ultimo Scontro e uno di loro, purtroppo, dovrà lasciare per sempre il programma.

Ospiti di questo primo appuntamento Mika e Coez, che presenteranno al pubblico di Sky i loro nuovi successi. Dopo X Factor ci sarà, come di consuetudine, l'Extra Factor, che per questa edizione verrà condotto da Achille Lauro e Pilar Fogliati.

Non mancheranno le esibizione dei talenti "più stravaganti" conosciuti durante le fasi delle Audition. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno.