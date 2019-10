Dopo la rivelazione fatta da Rodrigo de la Serna, che avrebbe annunciato l’uscita de La casa di carta 4 a gennaio 2020, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni sulla quarta parte che dovrebbe riprendere esattamente da dove si è conclusa la terza. Il finale ha messo in scena diversi cliffhanger, da Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato.

Consapevole di ciò che è rimasto in sospeso, il pubblico dovrà aspettarsi più scene drammatiche e maggiore spazio ai sentimenti. Gli otto episodi di cui si comporrà la quarta parte, in arrivo su Netflix all'inizio del prossimo anno, sono già stati girati durante quest'estate e, stando alle dichiarazioni di Itziar Ituño (Raquel/Lisbona) e Álvaro Morte (Sergio Marquina/il Professore), potrebbero non essere gli ultimi.

Però, prima di proiettarsi troppo in avanti, i fan della serie spagnola dovranno focalizzare l'attenzione sulla quarta parte di cui hanno recentemente parlato il creatore Álex Pina e lo sceneggiatore Javier Gómez Santander. In un'intervista a DF Style entrambi hanno anticipato come sarà il tono dei nuovi episodi.

Gli spoiler di Álex Pina su La casa di carta 4: meno adrenalina e molto più dramma

Il creatore Álex Pina e lo sceneggiatore Javier Gómez Santander hanno parlato de La casa di carta 4 in arrivo nel 2020, soffermandosi soprattutto sul tono che avranno gli episodi.

Nell'intervista a DF Style Pina ha anticipato che la prossima stagione sarà - usando le sue stesse parole - "una bomba". Per l'autore l'obiettivo della terza parte era realizzare qualcosa di forte e adrenalinico. Nella quarta il ritmo sarà più lento e permetterà allo spettatore di sentire ancora più vicino il dramma di alcuni personaggi. A metà della quarta parte ci sarà invece una scossa, un colpo potente che la renderà "speciale".

La casa di carta 4 inizierà dal dramma: Nairobi, Lisbona e il Professore

Il tono drammatico di cui parlano Pina e Santander quasi certamente si riferisce alle scene in cui saranno protagonisti Nairobi, Lisbona e il Professore. Alla fine della terza parte, come il pubblico già sa, la prima è colpita da un cecchino e si trova tra la vita e la morte. Lisbona invece è stata catturata dalla polizia e, nonostante abbia una pistola puntata in fronte, si rifiuta di tradire il Professore.

Uno sparo udito nell'auricolare con cui la donna comunica con Sergio fa credere a quest'ultimo che sia stata giustiziata. L'uomo sprofonda nella disperazione e dichiara guerra allo Stato. La quarta parte dovrebbe ripartire da questi tre momenti altamente drammatici ma, secondo le anticipazioni, non mancheranno l'azione e i colpi di scena che coinvolgeranno anche gli altri personaggi. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi spoiler.